AKYAZI ZABITASI İŞİ SIKI TUTUYOR

Akyazı Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler kaldırım

Bu haber 2019-09-25 22:15:56 eklenmiş ve 21 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler kaldırım işgaline son vermek için işi sıkı tutuyor ve denetimlerini bu konuda arttırmış bulunuyor.

Vatandaşlardan gelen şikayetleri dikkate alarak çalışma başlatan Akyazı Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler Esnafın kaldırım işgali, dükkanının önüne park yapılmaması için yola duba, masa ve sandalye koyma, mal ve malzeme çıkıntısı yapma eylemleri yapmakta olan Esnafa uyarıda bulundu. Zabıta, yapılan uyarılara uymayan ve aynı suçları işlemeye devam edenler hakkında yasal işlem yapılacağını da yine Esnaflara duyuruda bulundu.