DAKİKALARCA AMBULANS BEKLENDİ

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Akyazı Çarşı merkezinde fenalaşarak yere yığılan Ercan K.ya ilk müdahale
Bu haber 2019-09-24 15:50:57 eklenmiş ve 16 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Çarşı merkezinde fenalaşarak yere yığılan Ercan K.ya ilk müdahale tesadüfen olay yerinden geçen bir sağlıkçı tarafından yapıldı. Dakikalarca yerde bekleyen genç Karapürçek ilçesinden gelen Ambulansla Hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre olay Akyazı Ömercikler Mahallesi Şhit Furkan Çelik caddesinde meydana geldi. Alışveriş için çarşı merkezinde dolaşan Ercan K. adlı genç Şehit Furkan Çelik caddesinde bir anda yere yığıldı.

Yere yığılan genci gören çevredeki esnaflar hemen yardıma koşarken Ambulans da haber verdiler. Tesadüfen olay yerinden geçmekte olan Sağlıkçı olduğunu belirten bayanın müdahaleleri sonrası çağrılan Ambulans beklendi.

İddialara göre Dakikalar sonra gelen 112 Ambulans Sağlık ekipleri fenalaşan gence ilk müdahalelerini yaptıktan sonra Akyazı Devlet Hastanesine kaldırdı.

Çevre esnaflar geç gelen Ambulans için tepki gösterirken Sağlıkçılar ise Karapürçek ilçesinden geldiklerini söylediler.
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