AKYAZI DEVLET HASTANESİNDE BİR YENİLİK DAHA

Sürekli kendiliğini yenileyen Akyazı Devlet Hastanesi MR, Panoramik

Bu haber 2019-09-24 09:55:42 eklenmiş ve 12 kez görüntülenmiştir.

Sürekli kendiliğini yenileyen Akyazı Devlet Hastanesi MR, Panoramik Diş Röntgeni gibi hizmetlerden sonra bir yeniliği daha hizmete soktu. Tüm yataklı servisler bundan böyle soğutma sistemine kavuşturuldu.

Akyazı Devlet Hastanesinde yapılan ihale ile tüm yataklı servislere soğutma sistemi takıldı. Servislerde yatmakta olan hastalar kendi odalarında odanın ısısını kontrol edebilir hale gelmiştir.

Başhekim Dr. Yavuz TEPEÇINAR Bu soğutma sistemini Akyazı’mıza ve hastanemize Sağlık Bakanlığımız ve İl Sağlık Müdürlüğümüz önderliğinde kazandırdığımız için çok mutluyuz.’’ diye konuştu.