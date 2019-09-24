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AKYAZI DEVLET HASTANESİNDE BİR YENİLİK DAHA

AKYAZI DEVLET HASTANESİNDE BİR YENİLİK DAHA

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AKYAZI DEVLET HASTANESİNDE BİR YENİLİK DAHA

Sürekli kendiliğini yenileyen Akyazı Devlet Hastanesi MR, Panoramik
Bu haber 2019-09-24 09:55:42 eklenmiş ve 12 kez görüntülenmiştir.

 

Sürekli kendiliğini yenileyen Akyazı Devlet Hastanesi  MR, Panoramik Diş Röntgeni gibi hizmetlerden sonra bir yeniliği daha hizmete soktu. Tüm yataklı servisler bundan böyle soğutma sistemine kavuşturuldu.

Akyazı Devlet Hastanesinde yapılan ihale ile tüm yataklı servislere  soğutma sistemi takıldı. Servislerde yatmakta olan hastalar kendi odalarında odanın ısısını kontrol edebilir hale gelmiştir.

Başhekim Dr. Yavuz TEPEÇINAR  Bu soğutma sistemini  Akyazı’mıza ve hastanemize  Sağlık Bakanlığımız ve İl Sağlık Müdürlüğümüz önderliğinde kazandırdığımız için çok mutluyuz.’’ diye konuştu.

 

 
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