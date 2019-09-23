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İL GENEL MECLİSİ ESKİ ÜYELERİNDEN İMDAT KAHVECİ VEFAT ETTİ

İL GENEL MECLİSİ ESKİ ÜYELERİNDEN İMDAT KAHVECİ VEFAT ETTİ

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İL GENEL MECLİSİ ESKİ ÜYELERİNDEN İMDAT KAHVECİ VEFAT ETTİ

Anavatan Partisi iktidarı zamanında bir dönem Akyazı İl Genel Meclisi Üyeliği de
Bu haber 2019-09-23 20:07:08 eklenmiş ve 24 kez görüntülenmiştir.

 

Anavatan Partisi iktidarı zamanında bir dönem Akyazı İl Genel Meclisi Üyeliği de yapan eski siyasetçi İmdat Kahveci vefat etti. Yaklaşık iki yıldan beri rahatsız olan İmdat Kahveci Akyazı’ya bağlı Kabakulak Mahallesinde öğleyin kılınan cenaze namazının ardından aynı Mahalledeki aile kabristanlığına gözyaşları arasında defnedildi.

Düzenlenen cenaze törenine birlikte siyaset yaptığı Anavatan Partililer ile birlikte Belediye Başkanı Bilal Soykan, Belediye Başkan yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri,  Siyasi Partilerin Başkan ve Yöneticileri, STK Başkan ve yöneticileri, Mahalle Muhtarları, yakınları ile birlikte kalabalık cemaat katıldı.

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