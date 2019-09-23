ASAKYAZI’DA YOĞUN MESAİ

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Sakarya Süper Amatör lig Akyazı temsilcisi As Akyazı Spor hafta içi antrenman
Bu haber 2019-09-23 12:15:01 eklenmiş ve 60 kez görüntülenmiştir.

 

Sakarya Süper Amatör lig Akyazı temsilcisi As Akyazı Spor hafta içi antrenman hafta sonu ise hazırlık maçlarıyla lige sıkı hazırlanıyor.

Teknik direktörlüğüne Fikri Karakaş’ın getirildiği As Akyazı Spor yeni sezona sıkı şekilde hazırlanıyor. As Akyazı Spor hafta içi Antrenmanlarına devam ederken hafta sonrası ise hazırlık maçlarıyla geçiriyor.

As Akyazı Spor Pazar günü süper lig takımlarımdan Yeşilyurt belde sporla hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Yedek kulübesindeki tüm sporculara şans verdiği hazırlık maçında Yeşilyurt belde Spor ile 0-0 berabere kaldı.

As Akyazı Spor kulüp başkanı Ahmet Durmuş yeni transferlerimizle mevcut sporcularımızda bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz. Takım uyum içerisinde Akyazılı hemşerilerimiz bu sezon seyir zevki yüksek maçlar seyredeceğini umut ediyor ilçe halkımızı tribündeki yerlerini almalarını bekliyoruz dedi.
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