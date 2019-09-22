BADMİNTONDA BİR TÜRKİYE ŞAMPİYONU DAHA

Akyazı’lı Badmintoncular şampiyonluklara abone oldu. Geçtiğimiz hafta Bulgaristan’da

Bu haber 2019-09-22 20:39:49 eklenmiş ve 52 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’lı Badmintoncular şampiyonluklara abone oldu. Geçtiğimiz hafta Bulgaristan’da yapılan 13 yaş altı Badminton Balkan şampiyonasında Balkan şampiyonu olan Zülal Pekez’in ardından dün de Milli sporcumuz Hüseyin Akif Koç Ankara’da yapılan 15 yaş altı Türkiye şampiyonasında 1. Olarak kürsüye çıktı.

Şampiyona 16-21 Eylül tarihlerinde Ankara'da yapıldı. 15 yaş altı Milli takım seçmelerinde Akyazı'lı badmintoncu Hüseyin Akif Koç yaptığı 18 maçtan 17 sini kazanarak 1. oldu. Milli Sporcumuz Kasım ayında Slovakya ve Slovenya'da yapılacak olan turnuvalarda ülkemizi temsil edecek.

Hüseyin Akif Koç’u şampiyonaya hazırlayan Milli takım Antrenörleri Adnan Bak ve Duygu Kar sporcularının formda olduğunu belirterek ondan balkan şampiyonluğu beklediklerini söylediler.