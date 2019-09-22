YENİDEN REFAH PARTİSİNDE AŞURE İKRAMI

Yeniden Refah Partisi Akyazı Kadın Kolları çarşı merkezinde Akyazılılara aşure

Bu haber 2019-09-22 20:07:29 eklenmiş ve 18 kez görüntülenmiştir.

Yeniden Refah Partisi Akyazı Kadın Kolları çarşı merkezinde Akyazılılara aşure ikramında bulundu. Akyazılıların ilgi gösterdiği aşere ikramı sırasında konuşan Yeniden Refah Partisi Akyazı Kadın Kolları Başkanı Gülhayat Karakaş, Muharrem ayı içindeyiz. Akyazılı hemşehrilerimize birlik ve beraberliğimizin simgesi olan aşere ikramı yapıyoruz. Hemşehrilerimizin bize gösterdikleri yakın ilgiden de son derece memnun ve mutluyuz dedi.

Yeniden Refah Partisi Akyazı Kadın Kolları tarafından gerçekleştirilen aşure ikramına İlçe teşkilatı da destek verdi. Akyazılılarda aşure ikramında bulunan partililere teşekkür etti.