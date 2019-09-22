Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
BADMİNTONDA BİR TÜRKİYE ŞAMPİYONU DAHA

BADMİNTONDA BİR TÜRKİYE ŞAMPİYONU DAHA

YENİDEN REFAH PARTİSİNDE AŞURE İKRAMI

YENİDEN REFAH PARTİSİNDE AŞURE İKRAMI

NAZİRE ÖĞRETMEN MEMLEKETİ SİNOP’TA TOPRAĞA VERİLDİ

NAZİRE ÖĞRETMEN MEMLEKETİ SİNOP’TA TOPRAĞA VERİLDİ

EMEKLİ ÖĞRETMEN NAZİRE OZAN VEFAT ETTİ

EMEKLİ ÖĞRETMEN NAZİRE OZAN VEFAT ETTİ

ŞEHİT YÜZBAŞI’DA AŞURE ETKİNLİĞİ

ŞEHİT YÜZBAŞI’DA AŞURE ETKİNLİĞİ

AKYAZI MERKEZ YENİKÖYDE PAT PAT KAZASI 1 YARALI

AKYAZI MERKEZ YENİKÖYDE PAT PAT KAZASI 1 YARALI

YENİDEN REFAH PARTİSİNDE AŞURE İKRAMI

Yeniden Refah Partisi Akyazı Kadın Kolları çarşı merkezinde Akyazılılara aşure
Bu haber 2019-09-22 20:07:29 eklenmiş ve 18 kez görüntülenmiştir.

 

Yeniden Refah Partisi Akyazı Kadın Kolları çarşı merkezinde Akyazılılara aşure ikramında bulundu. Akyazılıların ilgi gösterdiği aşere ikramı sırasında konuşan Yeniden Refah Partisi Akyazı Kadın Kolları Başkanı Gülhayat Karakaş, Muharrem ayı içindeyiz. Akyazılı hemşehrilerimize birlik ve beraberliğimizin simgesi olan aşere ikramı yapıyoruz. Hemşehrilerimizin bize gösterdikleri yakın ilgiden de son derece memnun ve mutluyuz dedi.

Yeniden Refah Partisi Akyazı Kadın Kolları tarafından gerçekleştirilen aşure ikramına İlçe teşkilatı da destek verdi. Akyazılılarda aşure ikramında bulunan partililere teşekkür etti.

ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Magazin haberleri
20:10 - YENİDEN REFAH PARTİSİNDE AŞURE İKRAMI
Yeniden Refah Partisi Akyazı Kadın Kolları çarşı merkezinde Akyazılılara aşure...
20:51 - ŞEHİT YÜZBAŞI’DA AŞURE ETKİNLİĞİ
İslam dininin kutsal aylarından biri olan Muharrem ayı içinde yaşanan ve geleneklerimiz...
00:54 - Ünlü Akyazılı modacı Ömercikoğlu öğrencilerle buluştu
Akyazılı ünlü modacı ve koreograf Fatih Ömercikoğlu Akyazı Nilüfer Hatun Mesleki ...
09:12 - 33 YIL SONRA GELEN ZİYARET
Kayseri Hava indirme Paraşütçü Komando Tugayında görev yapan Türkiye’nin farklı şehirlerin...
18:00 - Dr. Yaşar Yılmaz SİTEMİZİ ZİYARET ETTİ
Akyazı’nın sevilen ve sayılan hekimlerinden biri olan Dr. Yaşar Yılmaz Bizim Akyazı İntern...
00:05 - SEDA VE BEKİR’E GÖRKEMLİ KINA GECESİ
Akyazı Kuzuluk Topçusırtı Mahallesinde oturan Sema ve Cevdet Şükür’ün güzel kızı ...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2019 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ