NAZİRE ÖĞRETMEN MEMLEKETİ SİNOP’TA TOPRAĞA VERİLDİ

Yakalandığı amansız hastalığına yenik düşerek hayatını kaybeden Akyazı Konuralp

Bu haber 2019-09-22 16:16:19 eklenmiş ve 55 kez görüntülenmiştir.