NAZİRE ÖĞRETMEN MEMLEKETİ SİNOP’TA TOPRAĞA VERİLDİ

Yakalandığı amansız hastalığına yenik düşerek hayatını kaybeden Akyazı Konuralp İlkokulundan emekli Öğretmen Nazire Özan Akyazı’daki evinden alınarak götürüldüğü memleketi Sinop’ta toprağa verildi
Emekli Öğretmen İbrahim Özan'ın eşi Murat ve Dilek Özan’ın annesi olan Nazire Özan’ın cenazesi 21 Eylül 2019 Cumartesi günü akşam namazı sonrası hanesinden alınarak memleketi Sinop’a gönderildi.
Pazar günü Sinop Yeni Çam köyü Hambarcı Camiinde kılınan öğlen ve cenaze cenaze namazının ardından gözyaşları arasında aile mezarlığında toprağa verildi.
Emekli Öğretmen Mazire Ozan 2004 yılı Mayıs ayında Konuralp İlkokulundan emekli olmuştu.