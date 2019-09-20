ŞEHİT YÜZBAŞI’DA AŞURE ETKİNLİĞİ
İslam dininin kutsal aylarından biri olan Muharrem ayı içinde yaşanan ve geleneklerimiz
Bu haber 2019-09-20 20:45:57 eklenmiş ve 45 kez görüntülenmiştir.
İslam dininin kutsal aylarından biri olan Muharrem ayı içinde yaşanan ve geleneklerimiz arasında yer alan aşure günü Akyazı Şehit Yüzbaşı Halil İbrahim Sert Anadolu Lisesinde de kutlandı.
Okul Müdürlüğü ile okul aile Birliği yönetimince ortaklaşa düzenlenen aşure günü etkinliği okul bahçesinde kalabalık bir katılımla gerçekleşti.
Davetlilerin büyük çoğunluğu öğrencilerden oluştu. Aşure ikramını da Okul Müdürü Necati Tan ve okulun bayan öğretmenleri yaptılar.
Okul Müdürü Necati Tan aşure gününün düzenlenmesi ve icra edilmesinde emeği geçen Okul aile birliği yönetimi ile öğretmenlerimize teşekkür ederim dedi.
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