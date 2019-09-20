Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
ŞEHİT YÜZBAŞI’DA AŞURE ETKİNLİĞİ

ŞEHİT YÜZBAŞI’DA AŞURE ETKİNLİĞİ

AKYAZI MERKEZ YENİKÖYDE PAT PAT KAZASI 1 YARALI

AKYAZI MERKEZ YENİKÖYDE PAT PAT KAZASI 1 YARALI

AKYAZI’DA GAZİLER GÜNÜ KUTLANDI

AKYAZI’DA GAZİLER GÜNÜ KUTLANDI

AKYAZIDA TRAŞ ZAMLANDI

AKYAZIDA TRAŞ ZAMLANDI

KAVGADA KAN DÖKÜLDÜ

KAVGADA KAN DÖKÜLDÜ

Selma Güneri diş sağlığına Akyazı’da kavuştu

Selma Güneri diş sağlığına Akyazı’da kavuştu

ŞEHİT YÜZBAŞI’DA AŞURE ETKİNLİĞİ

İslam dininin kutsal aylarından biri olan Muharrem ayı içinde yaşanan ve geleneklerimiz
Bu haber 2019-09-20 20:45:57 eklenmiş ve 45 kez görüntülenmiştir.

 

 İslam dininin kutsal aylarından biri olan Muharrem ayı içinde yaşanan ve geleneklerimiz arasında yer alan aşure günü Akyazı Şehit Yüzbaşı Halil İbrahim Sert Anadolu Lisesinde de kutlandı.

 Okul Müdürlüğü ile okul aile Birliği yönetimince ortaklaşa düzenlenen aşure günü etkinliği okul bahçesinde kalabalık bir katılımla gerçekleşti.

 Davetlilerin büyük çoğunluğu öğrencilerden oluştu. Aşure ikramını da Okul Müdürü Necati Tan ve okulun bayan öğretmenleri yaptılar.

 Okul Müdürü Necati Tan aşure gününün düzenlenmesi ve icra edilmesinde emeği geçen Okul aile birliği yönetimi ile öğretmenlerimize teşekkür ederim dedi.

 

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Magazin haberleri
20:51 - ŞEHİT YÜZBAŞI’DA AŞURE ETKİNLİĞİ
İslam dininin kutsal aylarından biri olan Muharrem ayı içinde yaşanan ve geleneklerimiz...
00:54 - Ünlü Akyazılı modacı Ömercikoğlu öğrencilerle buluştu
Akyazılı ünlü modacı ve koreograf Fatih Ömercikoğlu Akyazı Nilüfer Hatun Mesleki ...
09:12 - 33 YIL SONRA GELEN ZİYARET
Kayseri Hava indirme Paraşütçü Komando Tugayında görev yapan Türkiye’nin farklı şehirlerin...
18:00 - Dr. Yaşar Yılmaz SİTEMİZİ ZİYARET ETTİ
Akyazı’nın sevilen ve sayılan hekimlerinden biri olan Dr. Yaşar Yılmaz Bizim Akyazı İntern...
00:05 - SEDA VE BEKİR’E GÖRKEMLİ KINA GECESİ
Akyazı Kuzuluk Topçusırtı Mahallesinde oturan Sema ve Cevdet Şükür’ün güzel kızı ...
00:00 - BÜŞRA VE YUSUF ZİYA MUTLULUĞA YELKEN AÇTI
SASKF Genel Sekreteri ve Akyazı’da spor denildiğinde ilk akla gelen...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2019 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ