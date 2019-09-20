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AKYAZI MERKEZ YENİKÖYDE PAT PAT KAZASI 1 YARALI

Akyazı’ya bağlı Merkez Yeniköy Mahallesinde meydana gelen kazada pat pat diye
Bu haber 2019-09-20 20:26:38 eklenmiş ve 26 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’ya bağlı Merkez Yeniköy Mahallesinde meydana gelen kazada pat pat diye isimlendirilen tarım aracında bulunan bir kadın boynundan yaralandı ve tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Kaza Merkez Yeniköy Mahallesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. M.U. nun kullandığı araç karşı yönden gelen D.Y. nin kullandığı Pat Patla çarpıştı. Kaza sonrası Pat Pat yol kenarında bulunan çukura devrildi. Kazadan sürücüler yara almadan kurtulurken, Pat Patta bulunan S.A. isimli kadın yaralandı. Boynundan yaralanan kadın 112 Sağlık ekibi tarafından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada muayenesi yapılan kadın daha sonra tedavi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Akyazı Jandarması kazayla ilgili inceleme başlattı.

 
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