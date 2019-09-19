AKYAZI’DA GAZİLER GÜNÜ KUTLANDI

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e Mareşallik

Bu haber 2019-09-19 17:04:08 eklenmiş ve 42 kez görüntülenmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e Mareşallik rütbesi ve Gazilik unvanının verilişinin 98.yıldönümü Akyazı’da da düzenlenen törenle kutlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e Mareşallik rütbesi ve Gazilik unvanının verildiği tarih olan 19 Eylül 1921yılından itibaren bugünün Gaziler günü olarak kutlanmasının 98.yıldönümünde bu önemli gün Akyazı’da da düzenlenen törenle kutlandı.

ÇELENKLER KONULDU

Gaziler günü kutlaması Atatürk Anıtı önünde yapıldı. İlçe Kaymakamı Yakup Güney’in Kaymakamlık adına, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Akyazı temsilcisi Mehmet Hikmet Destici’nin de Gaziler çelengini anıta koymasının ardından törene katılanlar bir dakikalık saygı duruşunda bulundu ve akabinde de hep birlikte istiklal marşımız okundu.

KONUŞMALAR

Akyazı Cumhuriyet Ortaokulu Tarih Öğretmeni Çağlar Öztürk tarafından Anıt önündeki törende ilk konuşmayı Akyazı Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen Mevlüt Muhsin Alkan yaptı. Daha sonra kürsüye Gaziler adına Türkiye Muharip Gaziler Derneği Akyazı temsilcisi Mehmet Hikmet Desteci geldi. Her iki konuşmacı da günün anlamına ilişkin yaptıkları konuşmaları beğeni kazandı.

ÖĞRENCİLER ŞİİR OKUDULAR

Günün anlamına ilişkin şiirler yine Akyazı Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinden geldi. Şiirleri Görkem Mustafa Akçay ile Özlem Gökçü okudu. Her iki öğrencinin okuduğu anlam yüklü şiirler ve öğrencilerin başarılı okuyuşları takdirle ve alkışla karşılandı.

KİMLER KATILDI

19 Eylül Gaziler günü münasebetiyle Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Kaymakam Yakup Güney, Belediye Başkanlığı adına Başkan yardımcısı Mehmet Çakmak, Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Gürel, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem, CHP İlçe Başkanı Recep Furuncuoğlu, MHP İlçe Başkanı Ali Dertli, BBP İlçe Başkanı Nayim Yolcu, J. Komutanı Binbaşı Hamit Gencay Taşdemir, İlçe Emniyet Müdürü İsa Coşar, Askerlik Şube Başkanı Asteğmen Mevlüt Muhsin Alkan, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri,bazı daire Müdürleri, İlçe merkezindeki Okul Müdürleri ile öğrenciler ve Gaziler katıldı.