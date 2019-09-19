AKYAZIDA TRAŞ ZAMLANDI

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Akyazı Berberler Odası başkanı Hasan Cengiz bir açıklama yaparak bizde tıraşa
Bu haber 2019-09-19 17:02:12 eklenmiş ve 40 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Berberler Odası başkanı Hasan Cengiz bir açıklama yaparak bizde tıraşa % 20 zam yapmak zorunda kaldık.

Son günlerde neredeyse her sektörde yaşanan zam furyasına berberler de ayak uydurdu. Sakarya'da tıraş %20 oranında zamlandı.

En son 16 ay önce %20 oranında zamlanan tıraş fiyatları 16 ay sonra yeniden yaklaşık %20-25 arasında zamlandı.

Sakarya’da 16 ay önce 25 lira olan Saç-Sakal-Yıkama son gelen zamdan sonra 45 liraya çıktı.

Son gelen zamlarla birlikte Sakarya il merkezinde; Saç-Sakal-Yıkama 35 TL, Saç Kesimi-Yıkama 30 TL, Sakal Kesimi 12,00 TL oldu.

Akyazı Berberler Odası başkanı Hasan Cengiz sitemize yaptığı açıklamada yaklaşık 2 yıldır ilçemizde tıraşa zam yapmadık.Sakarya Berberler Odası il merkezini aylar önce zam yapmış Akyazı Berberleri bu zammı uygulamamıştık. Artan maliyetler sonrası ortalama %20 zam uygulamak zorunda kaldık dedi.

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