KAVGADA KAN DÖKÜLDÜ

Akyazı’ya bağlı Sukenarı Mahallesinde gençler arasında çıkan kavgada biri ağır iki kişi bıçakla yaralandı.

Bu haber 2019-09-19 16:23:50 eklenmiş ve 19 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’ya bağlı Sukenarı Mahallesinde gençler arasında çıkan kavgada biri ağır iki kişi bıçakla yaralandı. Ö.F.A isimli 22 yaşındaki genç arkadaşı olan S.G. (24) ve S.Ç. (26) isimli arkadaşlarıyla nedeni öğrenilemeyen bir sebepten ötürü önce tartıştı sonra tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Ö.F.A. üzerinde taşıdığı çakı bıçağıyla iki arkadaşını yaraladı.

Olay mahalline gelen 112 Sağlık ekibi kavgada çakı bıçağı ile yaralanan S.G. ve S.Ç. ye ilk müdahalesini yaptıktan sonra tedavi için Akyazı Devlet Hastanesine kaldırdı. Durumu ciddi olan S.G. ise daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma çakın kavgada arkadaşlarını yaralayan Ö.F.A. yı çakı bıçağı ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmayı da başlattı.