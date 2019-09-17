Selma Güneri diş sağlığına Akyazı’da kavuştu

Türk Sinema tarihinde Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden biri olan Selma Güneri bir türlü kurtulamadığı diş

Bu haber 2019-09-17 23:07:50 eklenmiş ve 131 kez görüntülenmiştir.

Türk Sinema tarihinde Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden biri olan Selma Güneri bir türlü kurtulamadığı diş sorunlarından kurtulmak için Akyazı’ya geldi ve Akyazı’nın tanınmış diş hekimlerinden biri olan Çetin Savcı’ya tedavi oldu.

Sapanca’da bir dostuna misafir olarak gelen Türk Sinemasının ve Yeşilçam’ın unutulmaz sanatçısı Selma Güneri sohbet esnasında diş sorunu yaşadığını İstanbul’da uzun süredir tedavi görmesine rağmen sorunlarından bir türlü kurtulamadığını anlatması üzerine, bu durum Güneri’nin misafir olarak geldiği sitede komşu olan Sakarya Diş Hastanesi eski Başhekimi Çetin Savcıya iletildi.

Bunun üzerine Çetin Savcı ünlü sanatçıyı Akyazı’da bulunan muayenehanesine davet etti. Davete icabet eden Selma Güneri burada gördüğü tedavi sonrası diş sağlığına kavuştu.

Selma Güneri kendisini kısa sürede sağlığına kavuşturan Diş Hekimi Çetin Savcı ile yardımcısı diş teknisyeni Turgut Ersoy’a teşekkür etmeyi ihmal etmedi.