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Bu Otomobilden burunları dahi kanamadan çıktılar

TEM İstanbul Ankara yolu Akyazı Vakıf mevkiinde seyir halinde iken patlayan
Bu haber 2019-09-17 23:05:14 eklenmiş ve 38 kez görüntülenmiştir.

 

TEM İstanbul Ankara yolu Akyazı Vakıf mevkiinde seyir halinde iken patlayan lastik nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla atıp şarampole yuvarlandı ve ağaçların arasında ters döndü.

 Kaza TEM İstanbul Ankara yolu Akyazı Vakıf mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan Kısmet K. yönetimindeki 34 DS 038* plakalı Otomobil iddialara göre arka lastiğini patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedince savrulup ters dönerek şarampole devrildi. Ağaçlara çarparak durabilen Otomobili gören çevre sakinleri yardıma koşarken Ambulans ve Polise haber verdiler.

Olay yerine gelen Akyazı Belediyesi İtfaiye ekibi ters dönen aracın içerisinde bulunan Kısmet K. ve Kaan Veli K.’yı arıcın içinden çıkararak güvenli bölgeye taşıdılar. 112 Sağlık ekibi de otomobilden çıkarılan sürücü Kısmet K. ve yanında bulunan Kaan Veli K. ye ilk müdahaleyi yaptılar. Otomobilin içinde bulunan her iki kişinin de kazadan burunları bile kanamadan kurtulmalarını ise büyük şans olarak değerlendirdiler.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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