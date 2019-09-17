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AKYAZILI BERBERLERDEN ÖRNEK DAVRANIŞ

Akyazı Berberler ve Kuaförler odası üyeleri Akyazı Nevruz Banoğlu ilkokuluna
Bu haber 2019-09-17 23:03:51 eklenmiş ve 50 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Berberler ve Kuaförler odası üyeleri Akyazı Nevruz Banoğlu ilkokuluna giderek burada eğitim ve öğrenim gören maddi durumları iyi olmayan Öğrencileri tıraş edip saç bakımlarını yaptılar.

Akyazı Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Hasan Cengiz öğrencilere yönelik çalışmalarına ilişkin şunları söyledi “ Odamıza kayıtlı olan berber arkadaşlarımızla birlikte geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda okullarımızda eğitim ve öğrenim gören ancak yaptığımız araştırmalar sonucunda maddi durumu iyi olmadığını tespit ettiğimiz çocuklarımızın tıraş ve saç bakımlarını yaptık. Belirlediğimiz çocuklarımız arkadaşlarına karşı mahcup olmasınlar diye de aralarına maddi durumu iyi olan bazı çocukları da dahil ederek onlarında tıraş ve saç bakımlarını yaptık”

Akyazı Berberler Odası Başkanlığı tarafından birkaç yıldır yapılmakta olan bu uygulama Akyazılılar tarafından memnunlukla karşılandı. Akyazılılar Özellikle de maddi durumu iyi olmayan çocukların mahcup olmamaları bakımından yapılan ikinci uygulamayı da takdirle karşıladık dediler.

 

 
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