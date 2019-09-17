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AS AKYAZI ALAAĞAÇSPORU FARKLI YENDİ

Sakarya Süper Amatör ligde mücadele verecek olan ve geçtiğimiz hafta yeni sezonunu
Bu haber 2019-09-17 00:54:38 eklenmiş ve 34 kez görüntülenmiştir.

 

Sakarya Süper Amatör ligde mücadele verecek olan ve geçtiğimiz hafta yeni sezonunu açan As Akyazı Spor ilk hazırlık maçını oynadığı Alaağaçspor’u 5-0 gibi farklı bir skorla yenmeyi başardı. Bu maçta As Akyazıspor’un yeni transferleri göz doldurdu.

Murat Serkuş, Eren Balcı ve Hasan Kılıç hakem üçlüsünün yönettiği maçta As Akyazıspor’un gollerini 29. Dakikada Efendi, 45. Dakikada Eren, 52 ve 64. Dakikalarda Şenol ve 66. Dakikada da Bünyamin kaydetti.

Bal ligine çıkmayı hedefleyen ve yeni kadrosunu da bu hedefe uygun olarak yapan As Akyazıspor’un yeni teknik patronu Fikret Karakaş’da lig için iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi ve kurulan güçlü takımımız belirlenen hedefe ulaşacağımıza inancım tamdır dedi. Teknik Direktör Karakaş, yeni sezonda bizim geleceğimiz onlardır dediği genç oyunculara da takımda yer vermeyi düşündüğünü söyledi.

 

 
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