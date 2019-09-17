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Ünlü Akyazılı modacı Ömercikoğlu öğrencilerle buluştu

Akyazılı ünlü modacı ve koreograf Fatih Ömercikoğlu Akyazı Nilüfer Hatun Mesleki
Bu haber 2019-09-17 00:51:13 eklenmiş ve 31 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazılı ünlü modacı ve koreograf Fatih Ömercikoğlu Akyazı Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tasarım ve grafik bölümü öğrencilerinin misafiriydi. Öğrencilerle söyleşide bulunan ve sorulan sorulara cevaplar veren ünlü Akyazılı modacı Ömercikoğlu, Akyazı’ya geldiğinde tekrar okula gelip kendileri ile söyleyişi de bulunacağı sözünü verdi. Ömercikoğlu ayrıca 2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılı sonunda okuldan mezun olacak her iki bölüm öğrencilerine de yapacakları yılsonu sergilerine katılma ve defile yapma sözü de verdi. Verdiği her iki söz öğrenciler tarafından alkışlarla karşılık buldu.

Ünlü Akyazılı modacı koreograf Fatih Ömercikoğlu okula ziyaretini yapmadan önce aynı okul öğrencileri ile İlçe Emniyet müdürlüğünün ortaklaşa düzenledikleri önce yaya programına da katıldı

Akyazı Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği önce yaya etkinliğine Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Akyazı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü İsa Coşar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hamit Gencay Taşdemir, İlçe Sağlık Müdürü Gülşah Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Okul Müdürü ve Öğretmenler katıldı.

 

 
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