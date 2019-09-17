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KUZULUKSPOR YENİ SEZONU AÇTI

Sakarya Amatör liginin önemli ve de başarılı takımlarından biri olan Kuzulukspor 2019/2020 yılı sezonunu açtı.
Bu haber 2019-09-17 00:48:29 eklenmiş ve 29 kez görüntülenmiştir.

 

Sakarya Amatör liginin önemli ve de başarılı takımlarından biri olan Kuzulukspor 2019/2020 yılı sezonunu açtı. Yeni başkan, yeni bir yönetim ve yeni bir teknik patronla yeni sezon için sahaya inen Kuzulukspor da hedef Sakarya Amatör liginin en centilmen takımı olmak, kadrosunda bulunan gençlere forma giydirmek ve elde edeceği başarıların ardından da bir üst lige yükselmek olarak belirlendi.

Teknik direktör Şamil Özcan’ın yönetiminde ilk idmanını kendi sahasında gerçekleştiren Kuzulukspor’un yaptığı bu ilk sahaya inişi ve ilk çalışmasını kulüp başkanı Hasan Altuntaş ve Yönetim Kurulu üyeleri tam kadro izledi.

Kulüp başkanı Hasan Altuntaş çalışma başlamadan önce futbolcu ve teknik heyete hitaben yaptığı konuşmada şunları söyledi “ Biz Yöneticiler olarak her türlü fedakarlığı yaparak sizlere spor yaptırmak ve futbol oynatmak istiyoruz. Sizlerde size emanet edilen o şanlı ve anlamlı formanın hakkını vermek için çok çalışmalı ve giydiğiniz formayı hakkıyla ıslatmalısınız. Bunu yaparken sporun bir centilmenlik unsuru olduğunu asla unutmamalı ve rakiplerinizi güzel futbol oynayarak yenmeye çalışmalısınız. Bize gelen rakip takımlar geri dönerken Kuzuluk spor gibi centilmen bir takım görmedik diyebilmelidirler. Sizler bunu yapabilecek kabiliyete v e ahlaka sahip oyuncularımızsınız. Yeni sezonda bizim takım başta olmak üzere bütün takımlara başarı diliyorum ve maçların spor kuralları içinde ve centilmence geçmesini temenni ediyorum”

Kulüp Başkanı Hasan Altuntaş’ın yaptığı bu özlü konuşmanın ardından Kuzulukspor yeni teknik patron Şamil Özcan’ın nezaretinde ilk idmanlarını yaptı. Kuzulukspor  Üniversite eğitimi için takımdan ayrılan ve Konya’ya giden stoperleri Hasan’ın dışında geçen yılki kadrosunu aynen muhafaza ediyor. 

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