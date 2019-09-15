YAYLACILARI TAŞIYAN TRAKTÖR SAVRULDU 9 YARALI

Akyazı Keremali Yaylasından dönen Traktör viraja girince savruldu Römorkta bulunan 9 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre Kaza Akyazı Güzlek yolu Pazarköy İlköğretim okulu yakınlarında meydana geldi.Keremali Yaylasından dönüş yapan yaylacıları taşıyan Traktör Pazarköy yakınlarında girdiği virajda savruldu.Kazada Traktör römorkunda bulunan 9 kişi yola savrularak çeşitli yerlerinden yaralandı.
Olay yerine gelen 1”12 Ambulans Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri yaptıktan sonra Akyazı Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kazada yaralananlar Alaağaç Muhtarı Zafer Karacan’ın yakınları olduğu sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı