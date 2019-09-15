YİNE BALIK KATLİAMI

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Çevre katliamı geliyorum dedi.. Mudurnu deresinde SASKİ’ye ait borudan dereye atıklar dökülüyor
Bu haber 2019-09-15 23:42:11 eklenmiş ve 45 kez görüntülenmiştir.

 

Çevre katliamı geliyorum dedi.. Mudurnu deresinde SASKİ’ye ait borudan dereye atıklar dökülüyor haberinden sonra Pazar günüde Mudurnu deresinde Balık ölümleri meydana geldi.

Marmara bölgesinin gelecekteki içme suyu deposu olarak bilinen Akyazı Mudurnu Deresinde gün geçmiyor ki bir çevre katliamı haberi gelmesin.

Son olarak Dereye atık döküldüğü ihbarı gelmiş dereye akıtılan atık borusunun Karapürçek Akyazı kanalizasyon borusunun temizlenmesi için yapılan işlem sonucu Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon idaresine ait olan atık borusu olduğu iddia edilmiş SASKİ’den ise herhangi bir açıklama gelmemişti.

Pazar günü ise Mudurnu deresinde yine bir çevre katliamı yaşandı. Yüzlerce Balık ölerek kıyıya vurdu. Olayı gören çevre sakinleri şikayet konusu olan tüm telefonları aradıklarını sadece Basın mensuplarını konuya duyarlılık gösterdiğini belirterek tepki gösterdiler.

 
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