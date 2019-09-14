Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
BİRİ YER BİRİ BAKARSA

BİRİ YER BİRİ BAKARSA

AK PARTİ İLÇE BAŞKANLARI AKYAZI’DA BİR ARAYA GELDİ

AK PARTİ İLÇE BAŞKANLARI AKYAZI’DA BİR ARAYA GELDİ

SIKINTIMIZ BÜYÜK

SIKINTIMIZ BÜYÜK

BABAOĞLU SOYKAN’I ZİYARET ETTİ

BABAOĞLU SOYKAN’I ZİYARET ETTİ

SAKARYA 1. AMATÖR KÜMEDE GURUPLAR BELLİ OLDU

SAKARYA 1. AMATÖR KÜMEDE GURUPLAR BELLİ OLDU

MİLLİ SPORCUMUZ ZÜLAL PEKEZ BALKAN ŞAMPİYONU

MİLLİ SPORCUMUZ ZÜLAL PEKEZ BALKAN ŞAMPİYONU

BİRİ YER BİRİ BAKARSA

Akyazı Belediyesi Cuma namazı çıkışı Gazi Süleyman Paşa Cami önünde 3 bin kişiye aşure ikramında bulundu.
Bu haber 2019-09-14 23:50:30 eklenmiş ve 29 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediyesi Cuma namazı çıkışı Gazi Süleyman Paşa Cami önünde 3 bin kişiye aşure ikramında bulundu. Belediye tarafından her yıl yapılan ve geleneksel hale getirilen aşure ikramına ilgi beklenenin de üzerinde yoğundu. Cuma namazını kılıp camiden çıkan cemaat hemen kuyruğa girip Belediyenin ikramı olan aşure yemek istedi ama oluşan uzun kuyruklardan dolayı bu isteğini yerine getirmekte zorlananlarda oldu.

Bakkallar Odası Başkanı Hüseyin Kaliç, Manifaturacılar ve Kavaflar Odası Başkanı İsmet Öztürk, Yeni Mahalle Muhtarı Cahit Avcı da zorlananlar arasındaydı,. Aralarında zorlanmaya tek isim ise Akyazı Net sahibi gazeteci Alaattin Onur oldu. Onur uyanıklığını konuşturdu ve namaz çıkışı aşuresini aldı ve alamayan Oda başkanlarının yanlarına gelip yemeğe başladı.

Gazeteci Alaattin Onur’un aşure yediğini, Oda Başkanlarının da aşure alabilmek için oluşan uzun kuyruğun kısalmasını beklerken görenlerin ortak fikri şu oldu “Gazeteci aşureyi yiyor, Oda başkanları ise ona bakıyor. İnşallah kıyamet kopmaz”

 Allahtan Oda Başkanlarına o anda yanlarında olan Belediyenin Güvenlik Elemanlarından Ali Özen vardı. O da aşureler kısa sürede getirdi ve onlarda yemeğe başlayınca ortalık süt liman oldu ve böylece kıyamette kopmamış oldu.

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Güncel haberleri
23:51 - BİRİ YER BİRİ BAKARSA
Akyazı Belediyesi Cuma namazı çıkışı Gazi Süleyman Paşa Cami önünde 3 bin kişiye aşure ikr...
23:48 - SIKINTIMIZ BÜYÜK
Ahmet Savaş, Cemal Anıl ve Sami Özkan Akyazı’da ayakkabı ...
16:45 - AKYAZI BELEDİYESİNDEN AŞURE İKRAMI
Aşure berekettir. Birlik ve beraberliğimizin, dayanışmanın, paylaşmanın ve kardeşliğimizin...
16:30 - KAN BAĞIŞI KAMPANYASI HEDEFİNE ULAŞTI
MHP Akyazı İlçe teşkilatı ile Kızılay Akyazı Şube Başkanlığı arasında ortaklaşa olarak ...
20:07 - AKYAZI BELEDİYESİ AŞURE İKRAMINA DAVET YAPIYOR
Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan Belediye tarafından geleneksel hale...
18:13 - ARI GİBİ ÇALIŞIYORLAR
Akyazı Belediyesine bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri İlçe...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2019 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ