BİRİ YER BİRİ BAKARSA

Akyazı Belediyesi Cuma namazı çıkışı Gazi Süleyman Paşa Cami önünde 3 bin kişiye aşure ikramında bulundu.

Bu haber 2019-09-14 23:50:30 eklenmiş ve 29 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediyesi Cuma namazı çıkışı Gazi Süleyman Paşa Cami önünde 3 bin kişiye aşure ikramında bulundu. Belediye tarafından her yıl yapılan ve geleneksel hale getirilen aşure ikramına ilgi beklenenin de üzerinde yoğundu. Cuma namazını kılıp camiden çıkan cemaat hemen kuyruğa girip Belediyenin ikramı olan aşure yemek istedi ama oluşan uzun kuyruklardan dolayı bu isteğini yerine getirmekte zorlananlarda oldu.

Bakkallar Odası Başkanı Hüseyin Kaliç, Manifaturacılar ve Kavaflar Odası Başkanı İsmet Öztürk, Yeni Mahalle Muhtarı Cahit Avcı da zorlananlar arasındaydı,. Aralarında zorlanmaya tek isim ise Akyazı Net sahibi gazeteci Alaattin Onur oldu. Onur uyanıklığını konuşturdu ve namaz çıkışı aşuresini aldı ve alamayan Oda başkanlarının yanlarına gelip yemeğe başladı.

Gazeteci Alaattin Onur’un aşure yediğini, Oda Başkanlarının da aşure alabilmek için oluşan uzun kuyruğun kısalmasını beklerken görenlerin ortak fikri şu oldu “Gazeteci aşureyi yiyor, Oda başkanları ise ona bakıyor. İnşallah kıyamet kopmaz”

Allahtan Oda Başkanlarına o anda yanlarında olan Belediyenin Güvenlik Elemanlarından Ali Özen vardı. O da aşureler kısa sürede getirdi ve onlarda yemeğe başlayınca ortalık süt liman oldu ve böylece kıyamette kopmamış oldu.