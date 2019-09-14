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AK PARTİ İLÇE BAŞKANLARI AKYAZI’DA BİR ARAYA GELDİ

AK PARTİ İLÇE BAŞKANLARI AKYAZI’DA BİR ARAYA GELDİ

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AK PARTİ İLÇE BAŞKANLARI AKYAZI’DA BİR ARAYA GELDİ

Ak Parti tarafından ayda bir yapılan İlçe Başkanları toplantısının Eylül ayına ait olanı
Bu haber 2019-09-14 23:48:23 eklenmiş ve 27 kez görüntülenmiştir.

 

Ak Parti tarafından ayda bir yapılan İlçe Başkanları toplantısının Eylül ayına ait olanı Akyazı’da yapıldı. Akyazı Şerefiye Mahallesindeki bir Alabalık tesisinde gerçekleşen İlçe Başkanları toplantısına Ak Parti Akyazı İlçe Başkanı Mesut Ekrem ev sahipliği yaptı.

Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın da katıldığı İlçe Başkanları toplantısına ev sahipliği yapan Ak Parti Akyazı İlçe Başkanı Mesut Ekrem, her ay gerçekleştirmekte olduğumuz başkanlar toplantısına bu ay biz ev sahipliği yaptık. Toplantıda İlçe Başkanlarımız kendi İlçeleriyle ilgili İl Başkanımıza ve toplantıya katılan diğer İlçe Başkanlarımıza geniş bilgiler verdi dedi.

Gerçekleşen toplantıya başkanlık yapan Ak Parti İl Başkanı Yunus Tever’de yapılan toplantının hayli yararlı geçtiğine işaret etti ve bu toplantıda İlçe Başkanlarımız kendi İlçeleri ile ilgili yapmayı planladıkları projeler ve kendi çalışmaları hakkında bilgileri aktardılar dedi ve ev sahibi Mesut Ekrem’e de teşekkür etti.

Aylık mutat İlçe Başkanlarına katılan Akyazı Belediye Başkanı B:ilal Soykan’da yaptığı açıklamada gerçekleşen toplantıda önemli konuların görüşülüp kararlara bağlandığını söyledi ve bu tür toplantıların yararlarından bahsederek, ev sahipliğini başarıyla yapan İlçe Başkanı Mesut Ekrem’i tebrik etti.

Düzenlenen toplantıya İl yönetiminden bazı isimlerde katıldı.

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