SIKINTIMIZ BÜYÜK

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Ahmet Savaş, Cemal Anıl ve Sami Özkan Akyazı’da ayakkabı
Bu haber 2019-09-14 23:46:50 eklenmiş ve 22 kez görüntülenmiştir.

 

Ahmet Savaş, Cemal Anıl ve Sami Özkan Akyazı’da ayakkabı (Kavaf) satışı yapan üç önemli isim. Sıkıntıları büyük ama onlar gülmekten asla vazgeçmiyorlar. Çünkü onlar hayata her zaman pozitif bakan üç esnaf. Ekonomide yaşanan durgunluk onları olumsuz da etkiliyor olsa da onlar yine de işlerin düzeleceğinden umutlarını kesmemişler.

Akyazılı hemşehrilerimize kaliteli ürün satmak istiyoruz. Onun için uğraş veriyoruz. Ne var ki, insanlarımızın alım gücü hayli zayıflamış durumda. Bu da onlara sattığımız ürünleri almada büyük sıkıntı yaşatıyor. Bizde işyerimizi çocuklarımıza bırakarak işte gördüğünüz gibi zaman zaman bir araya gelip ne yapabileceğimizi, var olan sıkıntılardan nasıl kendimizi kurtaracağımızı konuşuyoruz ve çıkış yolu arıyoruz ama bulmakta hayli zorlanıyoruz diyor kafadar üç ayakkabı satıcısı Ahmet Savaş, Cemal Anıl ve Sami Özkan, okulların açılması nedeniyle piyasa canlanır ve işlerimiz açılır diye umut ediyorduk ama umduğumuz gibi olmadığını şu bir haftalık zaman içerisinde gördük. İnsanlarımız gerçekten zor durumda. Onların zor durumda olması bize olumsuz yansıyor. Temennimiz en kısa zamanda piyasanın canlanması, mevcut ekonomik zorlukların geride kalmasıdır. İnşallah bu temennimiz hayat bulur hem insanlarımız hem de esnaf olarak bizler rahat bir nefes alırız diyerek umutlarını kaybetmediklerini anlatmaya çalışıyorlar.  

 

 
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