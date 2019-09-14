BABAOĞLU SOYKAN’I ZİYARET ETTİ

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın misafiriydi.

Bu haber 2019-09-14 23:44:11 eklenmiş ve 20 kez görüntülenmiştir.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın misafiriydi. 31 Mart seçimlerinde Belediye Başkanlığı görevine gelen Soykan ve Babaoğlu ziyaret sırasında birbirlerine başarı dilediler.

Ziyarette konuşan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu şunları söyledi “ Akyazı ve Hendek İlçeleri yıllara dayanan dostlukları ve komşulukları olan iki güzide İlçedir. Her iki güzel İlçemizden bugüne kadar birçok Belediye Başkanı gelip geçti. Onlarda bizim gibi dostluğu her zaman ön planda tuttular. Bizde onların izinden gidiyor ve Akyazı-Hendek İlçelerinin dostluklarını pekiştirme adına üzerimize düşen görev ne ise onu fazlasıyla yapmaya hazırız. Ziyaretim tamamen değerli başkan arkadaşıma hem başarı dilemek hem de iki İlçe Belediye Başkanı olarak ortak neler yapabilirizi konuşmak içindir”

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’da değerli Belediye Başkanı dostum Turgut Babaoğlu’nun yaptığı bu ziyaret beni fazlasıyla mutlu etmiştir. İki komşu, iki dost ve iki birbirlerini seven İlçe konumunda olan Akyazı-Hendek Belediye Başkanları olarak İlçelerimizi bir adım daha ileriye götürme adına birlikte neler yapabilir bunları bu ziyarette konuştuk ve birbirimize şans ve başarı diledik dedi.

Ziyarette Akyazı Belediye Başkan yardımcısı Mehmet Çakmak ile Belediye Özel Kalem Müdürü Ali Özer’de hazır bulundu.