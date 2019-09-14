SAKARYA 1. AMATÖR KÜMEDE GURUPLAR BELLİ OLDU

1.Amatör Küme’de 2019-2020 sezonu grup ve fikstür çekimi ASKF Binası’nda gerçekleştirildi.

Bu haber 2019-09-14 10:44:33 eklenmiş ve 60 kez görüntülenmiştir.

1.Amatör Küme’de 2019-2020 sezonu grup ve fikstür çekimi ASKF Binası’nda gerçekleştirildi. ASKF Başkanı Yaşar Zımba ve Futbol İl Temsilcisi Tezcan Demir başkanlığında yapılan kura çekimine yapıldı.

2019-2020 sezonu Sakarya 1’nci Amatör Lig kuraları çekildi. Kura çekimleri ASKF Başkanı Yaşar Zımba ve Futbol İl Temsilcisi Tezcan Demir nezaretinde Hüseyin Kama Amatör Spor Evi’nde yapıldı.

Kura çekimine kulüp temsilcileri de katıldı. Futbol İl Temsilcisi Tezcan Demir, 1’nci Amatör Lig’de statü değişikliği olmadığını belirtti.

12 takımlı A, B ve C gruplarından 2 takım düşerken, 11 takımlı D grubundan 1 takım düşecek. Gruplarda sezonu lider olarak bitiren takım direkt olarak Süper Amatör Lig’e çıkacak, 2-3-4’üncü takımlar aralarında play-off mücadelesi yapacak.

1’nci Amatör Lig fikstürleri ise 17 Eylül Salı günü belirlenecek.

Kura çekimine göre belirlenen gruplar şu şekilde;

A GRUBU: Akyazı Akınspor, Küçücek Belde,,Alaağaçspor, Fırtına Gençlerbirliği, Hızırtepe,Yeni Alandüzüspor, Kocatöngelspor, Yeşiller Gençlikspor, Limandere, Serdivan Esentepe, Taraklı Akartepe

B GRUBU: Akyazıgücü, Akyazıspor, Harunustaspor, Çınarlık, TEK Ozanlargücü, Hendek Boğazspor, Kızılcıkspor,Büyük Yanıkspor, Hanlıköyspor, Hayrettinspor, Hacımercan

C GRUBU: Kuzulukspor, Keremalispor, Yağcılarspor, Yuvalakspor,Taşkısığı SHEÇEK, Akova Barışspor, Hendek Yeni Mahallespor, Kaynarcaspor, Aşağı Kirazcaspor, Şeyhvarmaz, Ferizlispor 2011

D GRUBU: Pazarköy Eğitim, Taşburunspor, Altınderespor, Garajlar Taç, Hacıkışla, Yuvalıdere, Turnalıspor, HARBİŞ, Kazımpaşa Birlik, Akçayspor, Sakarya Caddesi