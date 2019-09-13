MİLLİ SPORCUMUZ ZÜLAL PEKEZ BALKAN ŞAMPİYONU

Türkiye 13 Yaş altı Badminton şampiyonumuz, Milli Gururumuz Zülal Pekez Geçtiğimiz hafta

Bu haber 2019-09-13 20:43:09 eklenmiş ve 86 kez görüntülenmiştir.

Türkiye 13 Yaş altı Badminton şampiyonumuz, Milli Gururumuz Zülal Pekez Geçtiğimiz hafta Ankara’da yapılan Türkiye 13 yaş altı çift kızlarda Badminton şampiyonu olduktan sonra Milli takımla birlikte katıldığı Balkan şampiyonasında rakiplerini adeta ezerek sayı vermeden Balkan şampiyonu oldu.

13 yaş altı kız Badminton Milli takımımız şampiyonada Bulgaristan, Makedonya ve Sırbistanı 5-0; Romanya’yı da 4-1 yenerek takım halinde Balkan şampiyonu oldu.

Yıllardanberi bıkıp usanmadan, gece gündüz demeden bu şampiyonalara hazırlayan Milli takım antrenörlerimiz Duygu Kar ve Adnan Bak şampiyon olan öğrencileri ile gurur duyduklarını belirterek artık çalışmalarımızın meyvelerini toplamaya başladık. Bu şampiyonluklarımız artarak devam edecek. İmkansızlıklar içinde çalışarak elde edilen bu başarılarımız Türkiye’ye Sakarya’ya ve Akyazı’ya armağanımız olsun. Dediler.

Zülal Pekez, Ceylin Azizoğlu, Eslem Sayılı, Bilgi yarımbaş ve Zeynep Aksoy’dan oluşan 13 yaş altı Badminton Balkan şampiyonu olan Kız Milli takımız antrenör ve yöneticilerini tebrik ediyoruz.