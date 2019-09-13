AKYAZI BELEDİYESİNDEN AŞURE İKRAMI

Aşure berekettir. Birlik ve beraberliğimizin, dayanışmanın, paylaşmanın ve kardeşliğimizin simgesidir

Bu haber 2019-09-13 16:30:37 eklenmiş ve 23 kez görüntülenmiştir.

Aşure berekettir. Birlik ve beraberliğimizin, dayanışmanın, paylaşmanın ve kardeşliğimizin simgesidir diyerek yola çıkan Akyazı Belediyesi geleneksel hale getirdiği aşure ikramını bu yılda tekrarladı ve 3 bin kişiye aşure ikramında bulundu.

Gazi Süleyman Paşa Cami önünde Cuma namazı çıkışında iki noktada dağıtılan aşure için Akyazılılar uzun kuyruklar oluşturdu. İlçe Kaymakamı Yakup Güney, davet sahibi Belediye Başkanı Bilal Soykan, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem, MHP İlçe Başkanı Ali Dertli, Belediye Başkan yardımcıları Mehmet Çakmak, Mehmet Öztürk ve Ünal Gündüz, Belediye Meclis Üyeleri aşure kazanının başına geçerek Akyazılılara kendi elleri ile aşure ikramında bulundular.

Belediye Başkanı Bilal Soykan, içindi bulunduğumuz Muharrem ayı paylaşmanın, birlik ve beraberliğin doruğa çıktığı bir aydır. Bu ay içinde aşure ikramını geleneksel hale getiren Belediyemiz bu yılda aynı güzel duygular içinde bu geleneğini sürdürdü ve böylesine güzel ve anlamlı bir günde de Belediye olarak ikramımızı yapıyoruz. Allah’ım Millet ve Devlet olarak birliğimizi ve beraberliğimizi, huzur ve mutluluğumuzu bozmasın. Akyazılı hemşehrilerimin ve İslam Aleminin Muharrem ayını en içten duygularımla da tebrik ediyorum dedi.

Akyazılıların büyük ilgi gösterdiği düzenlenen etkinliğe STK Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri, Mahalle Muhtarları, Daire Müdürleri ile kalabalık vatandaş katılım gösterdi. Akyazı Belediyesi bu etkinlikte başarılı bir organizasyon yapmanın mutluluğunu da yaşadı.