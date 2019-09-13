KAN BAĞIŞI KAMPANYASI HEDEFİNE ULAŞTI

MHP Akyazı İlçe teşkilatı ile Kızılay Akyazı Şube Başkanlığı arasında ortaklaşa olarak

Bu haber 2019-09-13 16:27:06 eklenmiş ve 30 kez görüntülenmiştir.

MHP Akyazı İlçe teşkilatı ile Kızılay Akyazı Şube Başkanlığı arasında ortaklaşa olarak düzenlenen kan bağışı kampanyası yapıldı. 13 Eylül 2019 Cuma günü sabah saat 10.30 da başlayıp 18.30 da sona eren kampanyada yetkililer hedefe ulaşıldığını söylediler.

Düzenlenen kan bağışı kampanyasına İlçe Kaymakamı Yakup Güney, Belediye Başkanı Bilal Soykan, bazı STK başkanları, Mahalle Muhtarları ile Belediye Meclis Üyeleri de destek verdi. MHP’liler kan vermek için sıra girdiler ve sıranın kendilerine gelmesini sabırla beklediler.

MHP İlçe Başkanı Ali Dertli Kızılay Akyazı Şube Başkanlığı ile ortaklaşa düzenledikleri organizasyonda belirlenen hedefe ulaşıldığını söyledi ve kendilerine kan vermek suretiyle destek olan Akyazılılara ve özellikle de Akyazılı gençlere teşekkür etti.

Kızılay Akyazı Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu’da MHP Akyazı İlçe teşkilatı ile birlikte düzenledikleri kampanyaya ilginin beklendiği gibi büyük olduğunu söyledi ve Akyazı geçmişte olduğu gibi bugünde kendilerinden beklenen desteği verdiğini bundan da Kızılay olarak mutluluk duyduklarını söyledi ve kampanyaya kan vererek destek veren Akyazılılara ve MHP’lilere de teşekkür etti.