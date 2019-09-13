Apartmanda gürültü kavgasında kan aktı

Akyazı Ömercikler Mahallesinde Apartmanda neden gürültü yaptın kavgasında

Bu haber 2019-09-13 16:25:17 eklenmiş ve 12 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Ömercikler Mahallesinde Apartmanda neden gürültü yaptın kavgasında 18 yaşındaki Muharrem Koçak Tabancayla vuruldu. Olay Akyazı Ömercikler Mahallesi TOKİ evleri arkasında Asanlar sitesi A blokta meydana geldi. Apartmanın 2. Katında oturan T.A. üst komşusu ile gürültü yaptığı gerekçesiyle tartıştı. Tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada gürültü yaptığını iddia edilen 18 yaşındaki Muharrem K. (Muharrem Koçak) isimli genç göğüs bölgesinde tabancayla vurularak yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Ambulans Sağlık ekipleri yaralanan Muharrem K. adlı genç ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Göğsünden yaralanan M.K. burada yapılan müdahale sonrası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi

Görgü tanıkları kavgaya karıştığı iddia edilen T.A. nın beyaz bir otomobille olay yerinden uzaklaştığını söylediler. Polis kaçan saldırgan zanlıyı yakalama çalışması başlattı.