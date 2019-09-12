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ALBAY VEDAT İÇİN OKUMA YAPILDI

Yakalandığı amansız hastalığa yenik düşen ve önceki gün Akyazı Kuzuluk’ta toprağa verilen
Bu haber 2019-09-12 20:07:07 eklenmiş ve 32 kez görüntülenmiştir.

 

Yakalandığı amansız hastalığa yenik düşen ve önceki gün Akyazı Kuzuluk’ta toprağa verilen Emekli Topçu Albay İbrahim Vedat Akyurt için okuma yapıldı. Erenler Kayalar Reşitbey Mahallesindeki hanesinde gerçekleşen okumada din görevlileri güzel sesleri ile Kuran-ı Kerim ve Kasideler okudu ve sonradan da duası hafız Mustafa Kuzuluk tarafından yapıldı. Duadan sonrada okumaya katılanlara ikramda bulunuldu.

Merhum Emekli Topçu Albay İbrahim Vedat Akyurt’un çocukları Serkan ve Gürkan Akyurt kardeşler yaptıkları ortak açıklamada şunları söylediler “ Bizim için çok değerli olan babamızın rahatsızlığından, vefatına ve vefatından sonra yapılan okumalarına kadar her safhada bizleri yalnız bırakmayan ve acımızı paylaşan büyüklerimiz başta olmak üzere eş, dost, akraba, komşu ve arkadaşlarımıza, Akyurt ailesi adına sonsuz teşekkür ediyoruz. Hepsinden haklarını helal etmelerini istiyoruz.”

 
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