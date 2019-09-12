AKYAZI BELEDİYESİ AŞURE İKRAMINA DAVET YAPIYOR

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan Belediye tarafından geleneksel hale

Bu haber 2019-09-12 20:05:31 eklenmiş ve 32 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan Belediye tarafından geleneksel hale getirilen Aşure gününde yapılacak olan ikram için bütün Akyazılıları davet etti.

Cuma namazı çıkışı Gazi Süleyman paşa Camiinde gerçekleştirilecek olan aşure ikramı ile ilgili olarak dağıtımı yapılan davetiyeye Bilal Soykan şunları yazdı “ Aşure berekettir. Birlik ve beraberliğimizin, dayanışmamızın, paylaşmanın ve kardeşliğimizin simgesidir”

Akyazı Belediyesi tarafından Cuma namazı çıkışında Gazi Süleyman paşa Cami önünde verilecek olan aşure ikramına çok sayıda Akyazılının katılması bekleniyor.