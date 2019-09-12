Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
AKYAZI’LI KİCKBOKSCULAR TÜRKİYE 2.Sİ

AKYAZI’LI KİCKBOKSCULAR TÜRKİYE 2.Sİ

EMEKLİ ALBAY VEFAT ETTİ

EMEKLİ ALBAY VEFAT ETTİ

ARI GİBİ ÇALIŞIYORLAR

ARI GİBİ ÇALIŞIYORLAR

AKYAZI'DA İLKÖĞRETİM HAFTASI KUTLAMA TÖRENİ

AKYAZI'DA İLKÖĞRETİM HAFTASI KUTLAMA TÖRENİ

HAYDİ AKYAZI KAN BAĞIŞINA

HAYDİ AKYAZI KAN BAĞIŞINA

OKULLAR BUGÜN BAŞLADI

OKULLAR BUGÜN BAŞLADI

AKYAZI’LI KİCKBOKSCULAR TÜRKİYE 2.Sİ

Akyazı Emin Özkul Kickboks spor kulübü 6.7,8 Eylül tarihlerinde
Bu haber 2019-09-12 07:55:15 eklenmiş ve 38 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Emin Özkul Kickboks spor kulübü 6.7,8 Eylül tarihlerinde  Pamukkale Wista vellness otel'de düzenlenen iller  arası Türkiye şampiyonasına katıldı. Genel klasmanda puanları toplayan Akyazı ekibi  2. Oldu.

Kulüp Antrenörü Emin Özkul Şampiyonaya 12 sporcusu ile katıldığımız Türkiye şampiyonasında Alınan dereceler üzerinden puanlama yapıldı ve Sakarya Akyazı Emin Özkul Kickboks spor kulübü, İller arasında Türkiye 2. Oldu.Sporcularıma bu başarılarından ailelerinede verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum dedi.

Dereceler

Minikler point Fight  katagorisinde 

Hakan Samastı 1.

Uğur Eymen Öker 1.

Fatih eren Akcan 2.

Bedirhan Keskin 3.

Yıldızlar Light contack katagorisinde

Görkem Şahin 1.

Gamze kenç 1.

Baray Gündoğdu 3.

Gençler full contac katagorisinde

Emre Cihan 1.

İbrahim Ekinci 2.

Gençler Kicklight katagorisinde

Batuhan Yolcu 3.

Ahmet Can Dertli 3.

Ege Gökberk 3.

İbrahim ekinci 3.

Emre cihan 2.
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Spor haberleri
08:03 - AKYAZI’LI KİCKBOKSCULAR TÜRKİYE 2.Sİ
Akyazı Emin Özkul Kickboks spor kulübü 6.7,8 Eylül tarihlerinde ...
00:09 - ASAKYAZI SEZONU AÇTI
Sakarya Süper Amatör lig temsilcisi ...
09:21 - ALAĞAÇSPOR YENİ SEZONU AÇTI
Geçen sezon Süper Amatör ligden düşen ve bu yıl Sakarya 1. Amatör ligde mücadele edecek ...
23:33 - KUZULUKSPOR YÖNETİMİNDEN BİRLİK YEMEĞİ
Geçtiğimiz günlerde yapılan olağan genel kurul sonrası yeni yönetimini belirleyen Sakarya...
02:03 - BADMİNTONDA BOYUNDAN BÜYÜK BAŞARI
Akyazılı Badmintoncu Zülal Pekez Ankara’da 650 sporcunun katıldığı turnuvada...
12:37 - ASAKYAZISPOR’DA ÇÖZÜM İÇİN YENİ YÖNETİM
As Akyazı Spor Olağan Üstü Kongresini yaptı. Kongrede yeni isimler ve yeni hedefler belirl...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2019 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ