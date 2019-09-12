AKYAZI’LI KİCKBOKSCULAR TÜRKİYE 2.Sİ

Akyazı Emin Özkul Kickboks spor kulübü 6.7,8 Eylül tarihlerinde Pamukkale Wista vellness otel'de düzenlenen iller arası Türkiye şampiyonasına katıldı. Genel klasmanda puanları toplayan Akyazı ekibi 2. Oldu.
Kulüp Antrenörü Emin Özkul Şampiyonaya 12 sporcusu ile katıldığımız Türkiye şampiyonasında Alınan dereceler üzerinden puanlama yapıldı ve Sakarya Akyazı Emin Özkul Kickboks spor kulübü, İller arasında Türkiye 2. Oldu.Sporcularıma bu başarılarından ailelerinede verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum dedi.
Dereceler
Minikler point Fight katagorisinde
Hakan Samastı 1.
Uğur Eymen Öker 1.
Fatih eren Akcan 2.
Bedirhan Keskin 3.
Yıldızlar Light contack katagorisinde
Görkem Şahin 1.
Gamze kenç 1.
Baray Gündoğdu 3.
Gençler full contac katagorisinde
Emre Cihan 1.
İbrahim Ekinci 2.
Gençler Kicklight katagorisinde
Batuhan Yolcu 3.
Ahmet Can Dertli 3.
Ege Gökberk 3.
İbrahim ekinci 3.
Emre cihan 2.