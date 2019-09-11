ARI GİBİ ÇALIŞIYORLAR

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Akyazı Belediyesine bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri İlçe
Bu haber 2019-09-11 18:11:27 eklenmiş ve 35 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediyesine bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri İlçe genelinde başlattığı yabani ot ve temizliği ile Peyzaj çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. İlgili Müdürlüğün çalışma yeri bu defa Yağcılar Mahallesi oldu.

Yol kenarları ile kaldırımlarda büyüyen otları temizleyen ekip elemanları çocuk parklarında da aynı titizliği göstererek büyüyen otların temizliğini yaparak çalışma yaptığı yerlere güzel bir görünüm kazandırdı.

Akyazılılarda Belediyeye bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün sürdürmekte olduğu çalışmaları yakından takip ettiklerini ve çalışmaların tamamlandığı yerlerdeki güzel görüntülerinde kendilerini mutlu ettiğini söyleyerek çalışanları tebrik ediyorlar.
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