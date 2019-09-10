AKYAZI'DA İLKÖĞRETİM HAFTASI KUTLAMA TÖRENİ

2019-2020 Öğretim ve Eğitim Yılın başlaması ile ilköğretim haftası da kutlanmaya başladı.

Bu haber 2019-09-10 20:21:27 eklenmiş ve 30 kez görüntülenmiştir.

2019-2020 Öğretim ve Eğitim Yılın başlaması ile ilköğretim haftası da kutlanmaya başladı.

İlköğretim Haftası nedeniyle ilk tören İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün bir gurup öğretmenle birlikte Atatürk anıtına çelenk koyması saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi ile gerçekleşti.

İlköğretim Haftası kutlama töreni ise 10 Eylül Salı günü Ahmet Hasnun Tunçsoy İlkokulunda okulunda gerçekleştirildi. İlçe Kaymakamı Yakup Güney, Belediye Başkanı Bilal Soykan, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Okul Müdürleri, Belediye Meclisinin MHP’li üyeleri ve öğretmenlerin katılımı ile gerçekleşen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi ile başladı. Okul Müdürü Mehmet Salih Şahin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir ilk öğretim haftasının önemini belirten konuşmalarını yaptılar. Öğrencilerin şiirlerini okumasının ardından okulun 4. Sınıf öğrencileri okula yeni başlayan arkadaşlarına hoş geldin çiçeği taktim ettiler. Törende daha sonra öğrenciler İlköğretim Haftası Orotoryosu ve okuldan korkan çocuk oyununu sergileyecekler.

Program 1. Sınıf öğrencilerinin balon uçurma etkinliği ile sona edi.

İlköğretim Haftası hafta içinde okullarda düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam edecek.

Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir uygulama ile ara tatilleri 3 olarak belirledi. Buna göre okullar 9 Eylül 2019 tarihinde başlayacak ilk ara tatil 18-22 Kasım, 2. Ara tatil 20-31 Ocak, 3. Ara tatil 6-10 nisan tarihleri arasında olacak. 19 Haziran tarihinde ise yaz tatili başlayacak.

Akyazı’da ilkokullarda 5900, ortaokullarda 5900 ve liselerde 5600 olma üzere yaklaşık 17 bin 400 öğrenci öğrenim görürken 300’ü sınıf öğretmeni olmak üzere toplam 1020 öğretmen görev alacak.