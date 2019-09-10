HAYDİ AKYAZI KAN BAĞIŞINA

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MHP Akyazı İlçe teşkilatı ile Kızılay Akyazı Şubesinin ortaklaşa düzenlediği kan bağışı
Bu haber 2019-09-10 11:49:15 eklenmiş ve 20 kez görüntülenmiştir.

 

MHP Akyazı İlçe teşkilatı ile Kızılay Akyazı Şubesinin ortaklaşa düzenlediği kan bağışı organizasyonu 13 Eylül 2019 Cuma günü gerçekleşecek. Cuma günü saat 10.30-18.30 saatleri arasında gerçekleşecek olan kan bağış organizasyonu Gazi Süleyman paşa Cami önünde yapılacak.

MHP Akyazı İlçe Başkanı Ali Dertli Kızılay ile ortaklaşa düzenledikleri kan bağışı organizasyonuna sağlığı kan vermeye müsait olan bütün Akyazılıları davet ederken, Kızılay Akyazı Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu’da aynı çağrıyı tekrarlayarak şunları söyledi “ Akyazılı hemşehrilerimiz kan bağışı konusunda çok hassastırlar. Bu hassasiyetlerini defalarca göstermişlerdir. Şimdi de aynı hassasiyeti hemşehrilerimizden bekliyoruz ve onları kan bağışı yapmaya dav et ediyoruz”

 
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