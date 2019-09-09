Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
OKULLAR BUGÜN BAŞLADI BAŞLIYOR

OKULLAR BUGÜN BAŞLADI BAŞLIYOR

OKULLAR YARIN BAŞLIYOR

OKULLAR YARIN BAŞLIYOR

FRANSA’DA VEFAT ETMİŞTİ AKYAZI’DA DEFNEDİLDİ

FRANSA’DA VEFAT ETMİŞTİ AKYAZI’DA DEFNEDİLDİ

ASAKYAZI SEZONU AÇTI

ASAKYAZI SEZONU AÇTI

HAVUZ FACİASI OLAYINDA MAHKEME ERTELENDİ

HAVUZ FACİASI OLAYINDA MAHKEME ERTELENDİ

Havuz Faciasının yaşandığı tesisteki eve hırsız girdi!

Havuz Faciasının yaşandığı tesisteki eve hırsız girdi!

OKULLAR BUGÜN BAŞLADI BAŞLIYOR

2019-2020 Öğretim ve Eğitim Yılı ilk zillerin çalması ile başladı.
Bu haber 2019-09-09 14:32:47 eklenmiş ve 38 kez görüntülenmiştir.

 

2019-2020 Öğretim ve Eğitim Yılı ilk zillerin çalması ile başladı.

ilkokul 1.sınıflar ve anaokullarının ilk öğrencileri okula uyum süreleri için geçtiğimiz Perşembe günü okula başladılar ve bu süre içinde okulu ve okul çevresini tanımayı öğrendiler.

Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir uygulama ile ara tatilleri 3 olarak belirledi. Buna göre okullar 9 Eylül 2019 tarihinde başlayacak  ilk ara tatil 18-22 Kasım, 2. Ara tatil 20-31 Ocak, 3. Ara tatil 6-10 nisan tarihleri arasında olacak. 19 Haziran tarihinde ise yaz tatili başlayacak.

Bu yıl Akyazı’da ilkokullarda 5900, ortaokullarda 5900 ve liselerde 5600 olma üzere yaklaşık 17 bin 400 öğrenci öğrenim görürken 300’ü sınıf öğretmeni olmak üzere toplam 1020 öğretmen görev alacak.

Okulların açılması ile birlikte İlköğretim Haftası da başlayacak. Haftanın başlaması dolayısı ile Atatürk Anıtı önünde bir tören düzenlendi. Protokol, Okul Müdürleri, Öğretmenler ve okullarını temsilen öğrencilerin katılımı ile Saat 10.00 da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından anıta çelenk kondu. Saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu ve göndere bayrak çekildi.

İlköğretim Haftasının başlaması dolayısı ile 2. Tören 10 Eylül Salı günü (Yarın) Ahmet  Hasnun Tunçsoy okulunda gerçekleştirilecek. Protokol’ün katılacağı tören saat 10.00 da saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi ile başlayacak. Öğrencilerin İlk öğretim haftasının önemini belirten konuşmalarının ardından ilçe Milli Eğitim Müdürü Haftanın önemini belirten konuşmasını yapacak. Öğrencilerin şiirlerini okumasının ardından okulun 4. Sınıf öğrencileri okula yeni başlayan arkadaşlarına hoş geldin çiçeği taktim edecekler. Törende daha sonra öğrenciler İlköğretim Haftası Orotoryosu ve okuldan korkan çocuk oyununu sergileyecekler.

Yarınki Program 1. Sınıf öğrencilerinin balon uçurma etkinliği ile sona erecek.

İlköğretim Haftası hafta içinde okullarda düzenlenecek çeşitli etkinliklerle devam edecek.

 

 

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Eğitim haberleri
14:39 - OKULLAR BUGÜN BAŞLADI BAŞLIYOR
2019-2020 Öğretim ve Eğitim Yılı ilk zillerin çalması ile başladı....
23:23 - OKULLAR YARIN BAŞLIYOR
2019-2020 Öğretim ve Eğitim Yılı yarın ilk zillerin çalması start alıyor....
13:54 - 2019-2020 ÖĞRETİM YILI İLK ZİLLE BAŞLADI
İlkokullar 2019-2020 öğretim yılına merhaba dedi. Geçtiğimiz yıllarda ilkokul 1.sınıfların...
13:04 - Konuralp Anadolu Lisesi Yine Başarılı
Akyazı’nın önemli okullarından biri olan ve her yıl başarılarını üstüne koyarak sürdüren K...
00:23 - REŞADİYE MUHTARI İMDAT YILMAZ’IN DUYARLI DAVRANIŞI
Proje kapsamında mevsimlik Tarım işçilerinin çocukları için “çocuk işçiliğini önleme” amaç...
22:39 - Kur’an Kursu öğrencilerine ödülleri verildi
Akyazı ilçesi Yunus Emre Camiinde her yıl yaz döneminde açılan Kur’an Kursu’na...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2019 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ