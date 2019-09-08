OKULLAR YARIN BAŞLIYOR

2019-2020 Öğretim ve Eğitim Yılı yarın ilk zillerin çalması start alıyor.

Bu haber 2019-09-08 23:21:40 eklenmiş ve 55 kez görüntülenmiştir.

2019-2020 Öğretim ve Eğitim Yılı yarın ilk zillerin çalması start alıyor.

ilkokul 1.sınıfların ile anaokullarının ilk öğrencileri okula uyum süreleri için geçtiğimiz Perşembe günü okula başladılar ve bu süre içinde okulu ve okul çevresini tanımayı öğrendiler.

Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir uygulama ile ara tatilleri 3 olarak belirledi. Buna göre okullar 9 Eylül 2019 tarihinde başlayacak ilk ara tatil 18-22 Kasım, 2. Ara tatil 20-31 Ocak, 3. Ara tatil 6-10 nisan tarihleri arasında olacak. 19 Haziran tarihinde ise yaz tatili başlayacak.

Bu yıl Akyazı’da ilkokullarda 5900, ortaokullarda 5900 ve liselerde 5600 olma üzere yaklaşık 17 bin 400 öğrenci öğrenim görürken 300’ü sınıf öğretmeni olmak üzere toplam 1020 öğretmen görev alacak.

Okulların açılması ile birlikte İlköğretim Haftası da başlayacak. Haftanın başlaması dolayısı ile Atatürk Anıtı önünde bir tören düzenlenecek. Okul Müdürleri, Öğretmenler ve okullarını temsilen öğrencilerin katılımı ile Saat 10.00 da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından anıta çelenk konacak, saygı duruşunda bulunulacak ve ardından İstiklal Marşı okunacak ve göndere bayrak çekilecek.

İlköğretim Haftasının başlaması dolayısı ile 2. Tören 10 Eylül Salı günü Ahmet Hasnun Tunçsoy okulunda gerçekleştirilecek. Protokol’ün katılacağı tören saat 10.00 da saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi ile başlayacak. Öğrencilerin İlk öğretim haftasının önemini belirten konuşmalarının ardından ilçe Milli Eğitim Müdürü Haftanın önemini belirten konuşmasını yapacak. Öğrencilerin şiirlerini okumasının ardından okulun 4. Sınıf öğrencileri okula yeni başlayan arkadaşlarına hoş geldin çiçeği taktim edecekler. Törende daha sonra öğrenciler İlköğretim Haftası Orotoryosu ve okuldan korkan çocuk oyununu sergileyecekler.

Program 1. Sınıf öğrencilerinin balon uçurma etkinliği ile sona erecek.