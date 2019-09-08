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FRANSA’DA VEFAT ETMİŞTİ AKYAZI’DA DEFNEDİLDİ

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FRANSA’DA VEFAT ETMİŞTİ AKYAZI’DA DEFNEDİLDİ

Bir süredir tedavi gördüğü öğrenilen ve Fransa’da yaşamını sürdüren Adem Baştan
Bu haber 2019-09-08 00:37:21 eklenmiş ve 55 kez görüntülenmiştir.

 

 (48) geçtiğimiz günlerde yaşamını yitirdi. Baştan Akyazı’daki baba ocağına getirilerek son yolculuğuna uğurlandı.

TEDAVİ GÖRÜYORDU

Aslen Akyazı Pazarköy Mahallesinden olan ve bir süredir Fransa’da gurbette yaşamını sürdüren Adem Baştan yakalandığı amansız hastalık sonucu tedavi görüyordu. Fransa’da bir hastanede tedavi gören Adem Baştan’dan acı haber geçtiğimiz günlerde geldi.

48 yaşındaki Baştan’ın ölüm haberini alan ailesi büyük acı yaşadılar. Pazarköy Mahallesi halkından Yusuf Baştan’ın oğlu olan Adem Baştan’ın cenaze işlemlerinin ardından baba ocağı Pazarköy Mahallesine gönderildi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Baba ocağında helalliği alınan Adem Baştan için ailesi ve yakınları gözyaşları dökerken ağıtlar ve dualarla son yolculuğuna uğurladılar.

Cenazesi bugün Akyazı Pazarköy Mahallesinde kılınan öğlen ve cenaze namazının ardından toprağa verildi.

 
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