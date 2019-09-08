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ASAKYAZI SEZONU AÇTI

Sakarya Süper Amatör lig temsilcisi
Bu haber 2019-09-08 00:07:14 eklenmiş ve 50 kez görüntülenmiştir.

 

Sakarya Süper Amatör lig temsilcisi Akyazı Atatürk stadında (Eski stat) yeni ve eski futbolcular ile teknik heyet ve yönetim kurulu üyeleri tanıtım sonrası sahaya inerek ilk idmanını yaptılar.

Sakarya Süper Amatör lig takımlarından As Akyazı sporda Teknik Direktörlüğe Fikret Karakaş getirilirken yardımcılığına ise Kerem Durmuş getirildi. Alt Yapı hocalığına ise Ali Uzuner getirildi.

As Akyazı Spor kulüp başkanı Ahmet Durmuş;Yeni Sezonun öncelikle siz değerli oyuncularımızın Futbol hayatına,As Akyazı Kulübümüze ve Akyazı Futboluna hayırlı olmasını diliyorum dedi.

Efendi Derin-Hasan Şahin-Oğuzhan Durmuş-Geyve spordan Kemal Ataoğlu-Boluspor alt yapısından Kaleci Caner Tekinalp ve Pendik’ten Berk Deliç Bolu ve İstanbul bölgesinden gelen diğer genç sporcularla sahaya inerken bu sporcular arasında kimlerin takımda yer alacağı  kimlerin gönderileceği teknik heyet tarafından belirlenecek

 
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