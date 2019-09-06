HAVUZ FACİASI OLAYINDA MAHKEME ERTELENDİ

Akyazı’nın Kuzuluk Mahallesinde 23.06.2017 günü meydana gelen olayda yaşları

Bu haber 2019-09-06 21:24:26 eklenmiş ve 44 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’nın Kuzuluk Mahallesinde 23.06.2017 günü meydana gelen olayda yaşları 14-17 arasında olan Gökay Yıldırımgeç, Davut Mert Kaliç ve Nurullah Önlütürk isimli üç genç havuzda yüzerken elektrik akımına kapılıp hayatlarını kaybetmişlerdi. Yine aynı olayda işyeri sahibi Mehmet Kaya ile oğlu Kadir Kaya’da havuzda yüzmekte olan gençlerin yüzme bilmediklerini zannederek boğulduklarını zannederek havuza atlamışlar ve ikisi de elektrik akımına kapılarak hayatlarını kaybetmişlerdi.

DAVA 1.AĞIR CEZADA DEVAM EDİYOR

Dava Sakarya 1.Ağır Ceza Mahkemesinde 2018-105 Esas Sayılı dosya numarası ile devam ediyor. Davanın tek suçlusu olarak yargılanmakta olan elektrikçi K.D. nin katılmadığı önceki günkü yargılamada sanık Avukatı gerçekleştirilen her iki bilirkişi raporuna itiraz etti ve dosyanın Adli Tıp Kurumuna veya Mahkemenin belirleyeceği bir Üniversitenin Öğretim Üyelerinden yeni bilirkişi heyetinin oluşturulmasına ve onlardan bir kez daha bilirkişi raporu istenmesini talep etti. Müşteki Avukatları da her iki bilirkişi raporu arasında çelişkiler olduğunu belirterek onlarda çelişkilerin giderilmesi için dosyanın İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği bölümüne gönderilmesi talebinde bulundular.

Mahkeme heyeti ise Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılarak Kuzuluk ve Akyazı Belediyeleri ile Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) hakkında herhangi bir soruşturmanın devam edip etmediği, daha önce verilen takipsizlik kararının kaldırılıp kaldırılmadığının sorulmasına ve gelecek cevaba göre taleplerin değerlendirilmesine karar verdi ve Mahkemeyi de 26 Aralık 2019 gününe erteledi.

İKİ KEZ BİLİRKİŞİ RAPORU DÜZENLENDİ

Davayla ilgili olarak iki kez bilirkişi raporu düzenlendi. Müşteki Avukatlarına göre Raporlarda çelişkiler var ve Avukatlar Bilirkişi raporlarında işyeri Sahibi Mehmet Kaya, oğlu Kadir Kaya ile Elektrikçi K.D. yi asli, Kuzuluk ve Akyazı Belediyelerini tali kusurlu göstermiş SEDAŞ’ı ise kusursuz göstermişlerdi. Müşteki Avukatları da her iki bilirkişi raporuna bu nedenle itiraz ettiler ve yeniden bilirkişi raporu düzenlenmesini istediler.

TESİS KAÇAK ELEKTRİK KULLANIYORDU

Havuzda elektrik akımının olduğu anlaşılınca havuza giden elektriğin kesilmesi için verilen uğraşlar boşa çıkmış. Çünkü havuza giden elektriğin ana hattan kaçak olarak alındığı görgü tanıklarının verdikleri ifadelerinden anlaşılmıştı. Müşteki Avukatları bu nedenle SEDAŞ’ın kusursuz değil, asli kusurlu olması gerektiği hususu üzerinde ısrarla duruyor. Ayrıca hem Kuzuluk hem de Akyazı Belediyelerinin de tali değil onlarında asli kusurlu olmaları gerektiği hususundaki ısrarlarını sürdürüyorlar. Bakalım 26 Aralık’ta görülecek duruşmada Mahkeme heyeti nihai karar mı verecek yoksa 3.kez bilirkişi raporu için yapılan talepleri kabul mü edecek.

AİLELER ADİL BİR KARAR BEKLİYOR

Meydana gelen faciada hayatlarını kaybeden üç çocuğun aileleri Mahkemenin bir an önce bitmesini ve suçluların cezalandırılmalarını istiyor. Bizler adalet istiyoruz VE Mahkemenin de adil bir karar vermesini bekliyoruz diyen acılı aileler kararın uzatılmadan açıklanmasını beklediklerini söylemeyi ihmal etmiyorlar.