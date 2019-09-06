Havuz Faciasının yaşandığı tesisteki eve hırsız girdi!

Kuzuluk Mahallesinde geçtiğimiz 2017 yılından yaşanan havuz faciasının tesisinde

Bu haber 2019-09-06 21:20:21 eklenmiş ve 26 kez görüntülenmiştir.

Kuzuluk Mahallesinde geçtiğimiz 2017 yılından yaşanan havuz faciasının tesisinde bulunan 3 katlı binaya hırsız girdiği ve Jandarma ekiplerinin geniş çaplı inceleme başlattığı öğrenildi.

Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine hırsızlık olayı Jandarma ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen Jandarma ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri binada yaptıkları incelemede hırsızların camı kırarak içeriye girdiklerini tespit etti. Bina içerisinde bulunan eşyaları aldıkları öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri hırsızlığın yaşandığı binada parmak izi çalışması yaptığı öğrenilirken konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Jandarma ekipleri eve giren kişi veya kişiler için arama çalışması da başlattığı öğrenildi.

Öte yandan Havuz faciası olayının ardından bina kullanıma kapanarak mühürlendiği biliniyor.