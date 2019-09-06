TAM BİR MÜHENDİSLİK FİYASKOSU

D-140 Karayolunun kenarında yapılan Akyazı Devlet hastanesinde sık sık trafik

Bu haber 2019-09-06 21:12:24 eklenmiş ve 76 kez görüntülenmiştir.

D-140 Karayolunun kenarında yapılan Akyazı Devlet hastanesinde sık sık trafik kazalarının olması ve meydana gelen kazalar nedeniyle de şikayetlerin artması sürenine Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından ışık sistemi ve akabinde de yaya geçidi yapıldı.

Dünyanın hiçbir yerinde bunu göremezsiniz dedirten yaya geçidini yayaların kullanması adeta mümkün değil. Sebebi ise yapılan yaya geçidinin bariyerlerin içinde kalması ve yayaların bu yaya geçidini kullanamıyor olması.

Devlet Hastanesine gelen vatandaşlar yapılan ışık sistemi kazaları en az noktaya indirmiş. Bu durumu takdirle karşılıyoruz. Ancak biz yayalar için yapılan geçit ise tam bir mühendislik fiyaskosu. Zira o yaya geçidinden hasta olmayan insanın bile geçmesi zor, kaldı ki hastalar geçebilsin. Bu olumsuzluğun ortadan kaldırılması ve geçidin biz yayalar tarafından rahatlıkla kullanılabilir hale getirilmesi şart. Yetkililer yaptıkları hatadan en kısa zamanda dönmelerini istiyor ve bekliyoruz diyerek bu konudaki tepkilerini dile getiriyorlar.