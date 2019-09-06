AKYAZI ZABITA’SI KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ KUTLUYOR

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Kuruluşlarının 193. yıldönümünde Akyazı Belediyesi Başkan yardımcıları Mehmet Çakmak,
Bu haber 2019-09-06 21:09:43 eklenmiş ve 22 kez görüntülenmiştir.

 

Kuruluşlarının 193.yıldönümünde Akyazı Belediyesi Başkan yardımcıları Mehmet Çakmak, Mehmet Öztürk ve Ünal Gündüz beraberlerinde Başkanlık Özel Kalem Müdürü Ali Özer olduğu halde Zabıta Müdürlüğüne giderek kuruluş yıldönümlerini kutladılar.

Ziyarette konuşan Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak bilindiği gibi 1-7 Eylül tarihleri Zabıta haftası olarak kutlanmaktadır. Biz de Belediyemizin üç başkan yardımcısı ve Özel Kalem Müdürümüzle birlikte Zabıta Müdürlüğümüze gelerek onların kuruluş yıldönümlerini tebrik ettik. Yıldönümü nedeniyle Başkan yardımcıları olarak bizler Zabıtamıza görevlerinde üstün başarılar diliyoruz ve kendilerinden her geçen gün artarak dev am eden hizmetler bekliyoruz dedi.

Akyazı Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Saka’da Başkan yardımcılarımızın ve Özel Kalem Müdürümüzün yaptıkları bu ziyaret beni ve çalışma arkadaşlarımı ziyadesiyle memnun ve mutlu etmiştir. Kendilerine teşekkür ediyorum dedi.
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