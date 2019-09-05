FRANSA’DAN ACI HABER

Bir süredir tedavi gördüğü öğrenilen ve Fransa’da yaşamını sürdüren Adem Baştan (48) yaşamını yitirdi.
Aslen Akyazı Pazarköy Mahallesinden olan ve bir süredir Fransa’da gurbette yaşamını sürdüren Adem Baştan yakalandığı amansız hastalık sonucu tedavi görüyordu. Fransa’da bir hastanede tedavi gören Adem Baştan’dan acı haber geldi.
48 yaşındaki Baştan’ın ölüm haberini alan ailesi büyük acı yaşadılar. Pazarköy Mahallesi halkından Yusuf Baştan’ın oğlu olan Adem Baştan’ın cenaze işlemlerinin ardından baba ocağı Pazarköy Mahallesine gönderilecek.
Baştan’ın cenazesi Cumartesi Günü Pazarköy Mahallesinde öğlen namazına müteakip toprağa verileceği öğrenildi.