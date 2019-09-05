2019-2020 ÖĞRETİM YILI İLK ZİLLE BAŞLADI

İlkokullar 2019-2020 öğretim yılına merhaba dedi. Geçtiğimiz yıllarda ilkokul 1.sınıfların

Bu haber 2019-09-05 13:34:25 eklenmiş ve 24 kez görüntülenmiştir.

İlkokullar 2019-2020 öğretim yılına merhaba dedi. Geçtiğimiz yıllarda ilkokul 1.sınıfların 1 hafta olan okula uyum süreleri bu yıl 2 güne indirildi. Bu gün başlayan okula ve çevreye uyum süreci yarın akşama tamamlanacak ve yeni öğretim yılı tüm öğrencilerin katılımı ile 9 Ağustos Pazartesi günü başlayacak.

Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir uygulama ile ara tatilleri 3 olarak belirledi. Buna göre ilk ara tatil 18-22 Kasım, 2. Ara tatil 20-31 Ocak, 3. Ara tatil 6-10 nisan tarihleri arasında olacak. 19 Haziran tarihinde ise yaz tatili başlayacak.

Bu yıl Akyazı’da ilkokullarda 5900, ortaokullarda 5900 ve liselerde 5600 olma üzere yaklaşık 17 bin 400 öğrenci öğrenim görürken 300’ü sınıf öğretmeni olmak üzere toplam 1020 öğretmen görev alacak.

KONURALP İLKOKULUNDA İLK GÜN

Sakarya’nın en köklü okullarından biri olan Konuralp İlkokulunda ilk gün tam bir bayram havası yaşandı. Okul idaresi ve öğretmenler mükemmel bir hazırlık pırıl pırıl bir okul ve sınıflarında öğrencilerini karşıladılar. Okul Müdürü İrfan Bakır ve diğer yöneticiler sınıf sınıf dolaşarak öğrencilere çikolata ikram ederek hem öğrencilere ve hem de velilerine hoş geldiniz dediler. Sınıflarda ilk gün fotoğrafları çekildi.

Sınıflarını öğrenen öğrenciler öğretmenleri nezaretinde okulun bölümlerini dolaşarak okulu ve okul bahçesini tanıdılar. Okulda ve sınıfta nasıl hareket edeceklerini öğrendiler.

Konuralp İlkokulunda 1. Sınıf öğretmenleri Yılmaz Deniz, Arzu Keskin, Aycan Haskaya, İsmail Kaya, Emrah Doğangönül, Ali Karakaya, Tuğba Öner ve Hediye Alp Öztürk nezaretinde toplam 300 birinci sınıf öğrencisi öğrenim görecek.