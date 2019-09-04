BELEDİYEDEN ASFALT ÇALIŞMASI TAM GAZ

Akyazı Belediyesinin başlattığı asfalt atağı bütün hızıyla sürüyor.

Bu haber 2019-09-04 09:23:09 eklenmiş ve 29 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediyesinin başlattığı asfalt atağı bütün hızıyla sürüyor. Akyazı Belediyesi şu ana kadar kendi imkanları ile 6 bin 750 Metre yola sıcak asfalt sererek önemli bir çalışmaya imzasını atmış oldu.

Mesafesi 4 bin 250 metre olan Gazi Süleyman Paşa, Yunus Emre, Yeni Mahalle, Alaağaç Mahallesi ile Pazarköy Mahallesine bağlayan bağlantı yoluna sıcak asfalt seren Akyazı Belediyesi şimdi de Şerefiye Mahallesi ile Merkez Yeniköy Mahallesi bağlantı yoluna sıcak asfalt sermeye başladı. Böylece Akyazı Belediyesi toplamda 6 bin 750 metre yolu sıcak asfaltla buluşturmuş oldu.

Belediye Başkanı Bilal Soykan çalışmalarla ilgili şunları söyledi “ Biz hizmet için bu göreve geldik. Şartlar ne olursa olsun bizi oyları ile destekleyen değerli hemşehrilerimize en iyi ve gerekli hizmetleri zamanında getirmeye azimli ve kararlıyız. Allah’ın izniyle 5 yıllık süre içinde bütün hedeflerimize ulaşmayı planlıyor v e arzuluyoruz. Çalışmalarımızı da planlarımızı da buna göre yaptık”