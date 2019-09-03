BAŞKAN SOYKAN: “7 MAHALLEMİZİ DAHA DOĞALGAZA KAVUŞTURMAK İSTİYORUZ”

Akyazı Belediye Meclisinde bir aylık tatil sona erdi ve Meclis Eylül ayına ait toplantısını gerçekleştirdi.

Bu haber 2019-09-03 23:10:53 eklenmiş ve 112 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediye Meclisinde bir aylık tatil sona erdi ve Meclis Eylül ayına ait toplantısını gerçekleştirdi. 8 Maddeyi görüşüp karara bağlayan Meclis toplantısını Belediye Başkanı Bilal Soykan yönetti.

Gündemin 1.maddesinde yer alan İstanbul Belediyesi tarafından hibe edilen ve Akyazı Belediyesi adına tescilli olan 37 kişilik Mercedes marka otobüsün Hendek Belediyesine bedelsiz olarak hibe edilmesi konusunda açıklama yapan Başkan Soykan, aracın akaryakıt sarfiyatının fazla olması nedeniyle aracın Hendek Belediyesine verildiğini, yasa gereği hibe şeklinde veriliyor olsa da Akyazı Belediyesi tarafından Hendek Belediyesinden hibe ettiği aracın 4 bin 500 adet parke taşı ile bir miktar bordur taşı karşılığında verildiğini söyledikten sonra oylama yaptı ve oy birliğiyle aracın hibe edilmesi kabul edildi.

Gündemin 2.maddesinde yer alan Belediyenin sahip olduğu hidrolik sıkıştırmalı araç sayısının yetersiz olması nedeniyle 4 adet hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu alınması için İller Bankasından bir milyon 700 bin lira kredi talebinde bulunulması ve bu konudaki iş ve işlemler için Belediye Başkanına yetki verilmesi oy sunuldu ve oy birliğiyle istenen yetki verildi.

Gündemin 3.maddesine geçildi. Mülkiyeti Belediyeye ait olan Akyazı Kayabaşı Mahallesi Köy içi mevkiinde bulunan 1.716,03 M2 yüzölçümlü arsa niteliğindeki taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 € maddesi uyarınca 2886 Sayılı Kanun çerçevesinde satılması için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi hususu oylandı. Oylamada MHP grubu istenen yetki için hayır oyu kullanırken, AK Parti grubunun evet oyları ile ve oy çokluğuyla istenen yetki verildi.

Gündemin 4. Maddesine geçildi. Kamu idarelerinde stratejik Planlamaya ilişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanan 2020-2924 yılları arası 5 yıllık stratejik plan oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 5.maddesine geçildi. Akyazı Belediyesinin 2020 yılına ait bir yıllık performans programı oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 6. Maddesine göre sahipleri bulunmayan eşyaların Buluntu Eşya Uygulama Yönetmeliğinin 15 (b) maddesine göre d6eğerlendirilmesi hususu oyu sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 7. Maddesine geçildi. İstenen boş bulunan Memur kadro değişikliği oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 8. Maddesine göre Mali İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan Akyazı Belediyesinin 2020 yılı mali gelir tarifesi son şeklinin verilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna oybirliğiyle havalesi yapıldı. Bu madde görüşüldükten ve madde ilgili komisyona havale edildikten sonra maddeyle ilgili bir açıklama yapan Belediyle Başkanı Bilal Soykan şunları söyledi “Nikah işlemlerinde cüzdan için Belediye olarak 171.00 TL. almaktaydık. Hazırladığımız tarifede eğer nikah salonda kıyılacaksa komisyon tarafından belirlenecek miktarda bir ücret daha alacağız. Şayet nikah Belediyede kıyılacaksa cüzdan ücretinin dışında başka ücret talebinde bulunmayacağız. Bilginiz olsun diye açıklıyorum”

GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR VE BAŞKANIN CEVAPLARI

Gündem dışı konuşma MHP li Meclis Üyesi Ergün Öztürk’ten geldi. Öztürk konuşmasına sürmekte olan asfalt ve doğalgaz çalışmalarından ötürü Başkana ve diğer yetkililere teşekkür ederek başladı. Daha sonra imar olmadığı için Yağcılar, Alaağaç, Karaçalılık, Yahyalı, Vakıf, Hasanbey ve Harunusta Mahallesinde yaşamlarını sürdüren vatandaşların doğalgazdan yararlanamadıklarını, bunu bir haksızlık olarak gördüklerini ve imar değişikliğine gidilerek bu haksızlığın giderilmesini istedi.

MHP’li Meclis Üyesi Ergün Öztürk konuşmasında Başkan Soykan’a Terminal işimiz ne oldu diye sordu ve devamla da Akyazı Adapazarı arasında yolcu taşımacılığı yapan araçların daha lüks olması gerektiğini söyledi ve bunun yanı sıra da ayakta yolcu alıyor olmasını eleştirdi ve ayakta yolcu götürülmemesi konusunda Belediye olarak bizim yapmamız gereken ne ise onu yapmalıyız dedi.

MHP’li Meclis Üyesi Ergün Öztürk’ün sorularına başkan Bilal Soykan’ın cevapları şöyle oldu. “ Bahsedilen 7 Mahallemizde yaşayan hemşehrilerimizi doğalgaza kavuşturmak için yoğun bir çalışma içindeyiz. En kısa zamanda imar açılışlarını yaparak bu Mahallerimizi doğalgaza kavuşturacağız. Terminalle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Seyfeler yolu üzerinde iki yer var. Bakıyoruz. Uygun olan yeri kiralayıp Terminal yapmayı planlıyoruz. Terminalimizi de en kısa zamanda yapma düşüncesindeyiz. Bilindiği gibi Akyazı Adapazarı arasında yolcu taşımacılığı işi doğrudan Büyükşehir Belediyemize ait. Bu şikayetlerinizi UKAME’ye ileteceğim. Şikayetlerinizi sonlandıracak bir karar çıkartırız umudundayım”

Plan Bütçe Komisyonunun toplantıdan hemen sonra bir araya gelerek 2020 mali yılı gelir tarifesini görüşüp karara bağlaması, Belediye Meclisinin de Eylül ayına ait ikinci toplantısını 5 Eylül 2019 Perşembe günü saat 11.00 de yapmasını karara bağladı.