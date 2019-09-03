KUZULUK’TA ŞÜPHELİ ÖLÜM

Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Orta Mahallede ikamet eden ve yalnız yaşayan

Bu haber 2019-09-03 22:53:30 eklenmiş ve 3 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Orta Mahallede ikamet eden ve yalnız yaşayan 84 yaşındaki Selahattin Atalay isimli şahıs evinde ölü halde bulundu.

Bir süredir evinden çıkmadığı anlaşılan yaşlı adamın komşuları bugün sabah saatlerinde önce evinin kapısını çaldı, kapı açılmayınca bu defa eve girmeyi başaran komşuları Selahattin Atalay’ı yerde kanlar içinde yattığını gördüler. Bunun üzerine durumu hemen 112 sağlık ekiplerine ve Jandarmaya bildirdiler.

Akyazı Kuzuluk Orta Mahallede 84 yaşındaki yaşlı adamı komşuları evinde kanlar içinde ölü halde buldu.

Edinilen bilgilere göre Akyazı Kuzuluk Orta Mahallede bugün sabah saatlerinde Selahattin Atalay isimli (84) yaşındaki yaşlı adam komşuları tarafından evinde kanlar içinde yerde yatarken buldu.

İddialara göre bir süredir evinden çıkmadığı anlaşılan yaşlı adam için komşuları önce kapısını çaldı daha sonra kapısı açılmayınca evine girdikleri öğrenildi. Komşuları tarafından yerde kanlar içinde bulunan yaşlı adamın yaralı olabileceği şüphesiyle olayı önce 112 Sağlık ekiplerine daha sonra Jandarma ekiplerine bildirdiler.

Olay yerine gelen Sağlık ekibi Jandarmanın gözetiminde eve girdi ve sağlık kontrolü yaptı. Yaşlı adamın kafasına aldığı darbe sonrası hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay mahalline gelen Cumhuriyet Savcısı yaşlı adamın ölümünü şüpheli buldu ve gerekli incelemenin yapılması ve ölüm nedeninin belirlenmesi için yaşlı adamı Sakarya Adli Tıp Kurumuna gönderdi.

Akyazı Jandarması da olayla ilgili araştırmasına hemen başladı.