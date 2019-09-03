ALAĞAÇSPOR YENİ SEZONU AÇTI

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Geçen sezon Süper Amatör ligden düşen ve bu yıl Sakarya 1. Amatör ligde mücadele edecek
Bu haber 2019-09-03 09:17:57 eklenmiş ve 60 kez görüntülenmiştir.

 

Geçen sezon Süper Amatör ligden düşen ve bu yıl Sakarya 1. Amatör ligde mücadele edecek olan Akyazı’nın başarılı takımlarından Alaağaçspor 2019-2020 futbol sezonunu Akyazı Sentetik sahada yaptığı hazırlık maçı ile açtı.

80 kişilik sporcu ordusunu bünyesinde barındıran Alaağaçspor sezon açılışın yaptığı hazırlık maçında Süper Lig takımlarından Yeşilyurt Beldesporu 3-2 yenmeyi başardı ve aldığı bu galibiyetle de lige hazır olduğunu gösterdi.

Alaağaçspor kulübü başkanı Aydın Birincioğlu geçen sezon şanssız bir şekilde düştüğümüz Süper lige bu yıl tekrar çıkmak hedefimizdir. Kurduğumuz güçlü kadromuzla bunu başaracak durumdayız. Kulüp başkanı olarak ben 2019-2020 futbol sezonunun başta kendimiz olmak üzere bütün takımlara hayırlar getirmesi temenni ediyorum, kavgasız gürültüsüz ve fair/play kuralları içinde bir lig geçirmemizi temenni ediyorum dedi.

 

 

 
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